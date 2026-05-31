ОФИЦИАЛЬНО. Бьелса назвал состав сборной Уругвая на чемпионат мира

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса назвал список из 26 футболистов, вызванных в национальную команду на чемпионат мира 2026.

Наиболее неожиданным стало решение по полузащитнику саудовской «Аль-Кадисии» Найтану Нандесу. Хавбек, который был ключевым игроком в квалификации, не попал в состав на мундиаль.

В остальном обошлось без больших неожиданностей: в заявку вошли 26 игроков, которые ранее находились на сборах в тренировочном лагере национальной команды, где Уругвай готовится к турниру.

«Ла Селесте» начнут выступление на чемпионате мира 16 июня матчем против Саудовской Аравии, а также сыграют со сборными Кабо-Верде (22 июня) и Испании (27 июня).

Состав сборной Уругвая на ЧМ-2026:

Вратари: Серджио Рочет (Интернасьонал Порту-Алегри), Фернандо Муслера (Эстудиантес), Сантьяго Меле (Монтеррей)

Защитники: Гильермо Варела (Фламенго), Рональд Араухо (Барселона), Хосе Мария Хименес (Атлетико Мадрид), Сантьяго Буэно (Вулверхэмптон), Себастьян Касерес (Клуб Америка), Матеас Оливейра (Наполи), Хоакин Пикирес (Палмейрас), Матеас Винья (Ривер Плейт)

Полузащитники: Мануэль Угарте (Манчестер Юнайтед), Эмилиано Мартинес (Палмейрас), Родриго Бентанкур (Тоттенхэм), Федерико Вальверде (Реал Мадрид), Агустин Каноббио (Флуминенсе), Хуан Мануэль Санабрия (Реал Солт-Лейк), Джорджиан Де Арраскаэта (Фламенго), Николас Де ла Крус (Фламенго), Родриго Салазар (Брага), Факундо Пельистри (Панатинаикос), Максимилиано Араухо (Спортинг), Брайан Родригес (Клуб Америка)

Нападающие: Родриго Агирре (Тигрес), Федерико Виньяс (Реал Овьедо), Дарвин Нуньес (Аль-Хиляль)

