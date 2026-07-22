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Major League Soccer
22 июля 2026, 19:36 | Обновлено 22 июля 2026, 19:52
531
0

ОФИЦИАЛЬНО. Каземиро – новый игрок Интер Майами

Бразилец перешел свободным агентом

22 июля 2026, 19:36 | Обновлено 22 июля 2026, 19:52
531
0
ОФИЦИАЛЬНО. Каземиро – новый игрок Интер Майами
ФК Интер Майами. Каземиро
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Опытный бразильский полузащитник Каземиро в свои 34 года официально стал футболистом «Интер» Майами.

Каземиро перешел в «Интер» на правах свободного агента. Игрок договорился о контракте на два года.

В новом клубе Каземиро будет выступать под 5-м номером, который принадлежит ему в сборной Бразилии.

«Больше всего меня мотивирует – и, думаю, это касается каждого игрока – это победы и постоянное развитие. Проект, который представил мне клуб, а также усилия, приложенные каждым, чтобы я оказался здесь, имеют для меня огромное значение.

Я невероятно благодарен и не могу дождаться начала работы, чтобы оправдать это доверие – не только в течение 90 минут в дни матчей, но и каждый день на тренировках. Все, что я могу сказать, – это спасибо. Я отдам все силы, чтобы отблагодарить за тепло и уверенность, которые мне продемонстрировал клуб», – сказал Каземиро.

Предыдущие четыре года карьеры бразилец отдал клубу «Манчестер Юнайтед», выиграв Кубок Англии и Кубок английской лиги. За этот период он принял участие в 160 матчах, в которых забил 26 мячей и отдал 14 результативных передач.

Лучшие годы Каземиро провел в мадридском «Реале». В составе «сливочных» бразилец отыграл 336 поединков, забил 31 мяч и оформил 29 ассистов. Вместе с королевским клубом Каземиро завоевал 18 трофеев, из которых пять Лиг чемпионов.

Также на клубном уровне бразилец играл за «Сан-Паулу» и «Порту».

За спиной Каземиро 91 матч в составе сборной Бразилии (10 голов, 6 ассистов) и победа на Копа Америка 2019 года.

Также на клубном уровне бразилец играл за «Сан-Паулу» и «Порту».

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Каземиро Интер Майами Major League Soccer (MLS) свободный агент Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Майами
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