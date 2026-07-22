Спарринг в Австрии с топ-клубом. Харьков всухую проиграл немецкому Шальке
У победителей голы во втором тайме забили Мусса Силла и Брайан Ласме
Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) провел контрольный матч на сборах в межсезонье.
22 июля в 17:00 Харьков уступил команде Шальке из Германии (0:2).
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Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч состоялся на стадионе Melach Road в австрийском городе Кематен-ин-Тироль.
У победителей голы во втором тайе забили Мусса Силла и Брайан Ласме
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Шальке в минувшем сезоне выиграл Вторую Бундеслигу и вернулся в элитный дивизион чемпионата Германии.
Товарищеский матч. 22 июля 2026
Кематен-ин-Тироль (Австрия). Стадион Melach Road
Харьков (Украина) – Шальке (Германия) – 0:2
Голы: Мусса Силла, 54, Брайан Ласме, 63
Харьков: Проценко, Крупский, Павлюк (Салюк, 60), Шабанов, Мартынюк, Калюжный (кап), Забергджа (Антюх, 60), Профини (Король, 88), Яцык, Рашица (Кастильо, 88), Парако
Запас: Варакута, Гончаров, Дубко, Потапенко, Пличко, Гаджиев, Аревало, Когут, Багрий
Главный тренер: Младен Бартулович
Шальке: Кариус, Беккер В., Айхан, Беккер Т., Хантенбайн, Танака, Аушиш, Эль-Фаузи, Адаму, Караман (кап), Силла
Главный тренер: Мирон Муслич
Предупреждения: Павлюк, 20, Профини, 39, Калюжный, 73 – Танака, 41, Куручай, 73.
Видео голов и обзор матча
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