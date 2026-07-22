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Товарищеские матчи
Харьков
22.07.2026 17:00 – FT 0 : 2
Шальке
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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 19:05 | Обновлено 22 июля 2026, 19:45
667
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Спарринг в Австрии с топ-клубом. Харьков всухую проиграл немецкому Шальке

У победителей голы во втором тайме забили Мусса Силла и Брайан Ласме

22 июля 2026, 19:05 | Обновлено 22 июля 2026, 19:45
667
4 Comments
Спарринг в Австрии с топ-клубом. Харьков всухую проиграл немецкому Шальке
ФК Харьков
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Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) провел контрольный матч на сборах в межсезонье.

22 июля в 17:00 Харьков уступил команде Шальке из Германии (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч состоялся на стадионе Melach Road в австрийском городе Кематен-ин-Тироль.

У победителей голы во втором тайе забили Мусса Силла и Брайан Ласме

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Шальке в минувшем сезоне выиграл Вторую Бундеслигу и вернулся в элитный дивизион чемпионата Германии.

Товарищеский матч. 22 июля 2026

Кематен-ин-Тироль (Австрия). Стадион Melach Road

Харьков (Украина) – Шальке (Германия) – 0:2

Голы: Мусса Силла, 54, Брайан Ласме, 63

Харьков: Проценко, Крупский, Павлюк (Салюк, 60), Шабанов, Мартынюк, Калюжный (кап), Забергджа (Антюх, 60), Профини (Король, 88), Яцык, Рашица (Кастильо, 88), Парако

Запас: Варакута, Гончаров, Дубко, Потапенко, Пличко, Гаджиев, Аревало, Когут, Багрий

Главный тренер: Младен Бартулович

Шальке: Кариус, Беккер В., Айхан, Беккер Т., Хантенбайн, Танака, Аушиш, Эль-Фаузи, Адаму, Караман (кап), Силла

Главный тренер: Мирон Муслич

Предупреждения: Павлюк, 20, Профини, 39, Калюжный, 73 – Танака, 41, Куручай, 73.

Видео голов и обзор матча

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Харьков товарищеские матчи Младен Бартулович учебно-тренировочные сборы Шальке контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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Топ-клуб? Це той, що 5 останніх років у другому дивізіоні тусив?)
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+2
Einige machen Urlaub mit Familien in WM, und die andere schwitzen unter 1000 Euro in monat bei der Arbeit. Leute machen mal Auge auf, und sagen was...
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0
Игра без атаки и комбинаций 
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0
Лохи
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0
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