Харьков – Шальке – 0:2. Пропустили дважды от клуба Бундеслиги. Видео голов

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Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича провел заключительный контрольный матч на сборах в Австрии.

22 июля в 17:00 Харьков уступил команде Шальке из Германии (0:2).

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Товарищеский матч состоялся на стадионе Melach Road в австрийском городе Кематен-ин-Тироль.

У победителей голы во втором тайме забили Мусса Силла и Брайан Ласме.

Шальке в минувшем сезоне выиграл Вторую Бундеслигу и вернулся в элитный дивизион чемпионата Германии.

Товарищеский матч. 22 июля 2026

Кематен-ин-Тироль (Австрия). Стадион Melach Road

Харьков (Украина) – Шальке (Германия) – 0:2

Голы: Мусса Силла, 54, Брайан Ласме, 63

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Видео голов и обзор матча