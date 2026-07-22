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Товарищеские матчи
Харьков
22.07.2026 17:00 – FT 0 : 2
Шальке
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 19:47 | Обновлено 22 июля 2026, 19:48
166
0

Харьков – Шальке – 0:2. Пропустили дважды от клуба Бундеслиги. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Австрии

22 июля 2026, 19:47 | Обновлено 22 июля 2026, 19:48
166
0
Харьков – Шальке – 0:2. Пропустили дважды от клуба Бундеслиги. Видео голов
ФК Шальке
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Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича провел заключительный контрольный матч на сборах в Австрии.

22 июля в 17:00 Харьков уступил команде Шальке из Германии (0:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч состоялся на стадионе Melach Road в австрийском городе Кематен-ин-Тироль.

У победителей голы во втором тайме забили Мусса Силла и Брайан Ласме.

Шальке в минувшем сезоне выиграл Вторую Бундеслигу и вернулся в элитный дивизион чемпионата Германии.

Товарищеский матч. 22 июля 2026

Кематен-ин-Тироль (Австрия). Стадион Melach Road

Харьков (Украина) – Шальке (Германия) – 0:2

Голы: Мусса Силла, 54, Брайан Ласме, 63

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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