Назван стартовый состав команды Харьков на игру против немецкого Шальке
22 июля в 17:00 состоится товарищеский матч в Австрии
Назван стартовый состав клуба УПЛ Харьков на контрольный матч на сборах в межсезонье.
22 июля в 17:00 встречаются Харьков и команда Шальке из Германии.
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Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч пройдет на стадионе Melach Road в австрийском городе Кематен-ин-Тироль.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Стартовый состав команды Харьков на игру против немецкого Шальке
Харьков (старт): Проценко, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный (кап), Забергджа, Профини, Яцык, Рашица, Парако.
Запас: Варакута, Гончаров, Салюк, Дубко, Потапенко, Пличко, Антюх, Кастильо, Гаджиев, Аревало, Когут, Багрий, Король.
Главный тренер: Младен Бартулович
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