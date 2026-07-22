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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 16:55 | Обновлено 22 июля 2026, 17:07
148
0

Назван стартовый состав команды Харьков на игру против немецкого Шальке

22 июля в 17:00 состоится товарищеский матч в Австрии

22 июля 2026, 16:55 | Обновлено 22 июля 2026, 17:07
148
0
Назван стартовый состав команды Харьков на игру против немецкого Шальке
ФК Харьков
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Назван стартовый состав клуба УПЛ Харьков на контрольный матч на сборах в межсезонье.

22 июля в 17:00 встречаются Харьков и команда Шальке из Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Melach Road в австрийском городе Кематен-ин-Тироль.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Стартовый состав команды Харьков на игру против немецкого Шальке

Харьков (старт): Проценко, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный (кап), Забергджа, Профини, Яцык, Рашица, Парако.

Запас: Варакута, Гончаров, Салюк, Дубко, Потапенко, Пличко, Антюх, Кастильо, Гаджиев, Аревало, Когут, Багрий, Король.

Главный тренер: Младен Бартулович

Инфографика

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Харьков товарищеские матчи Младен Бартулович учебно-тренировочные сборы Шальке контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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