Харьков – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии
Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.
22 июля в 17:00 встречаются Харьков и команда Шальке из Германии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Товарищеский матч пройдет на стадионе Melach Road в австрийском городе Кематен-ин-Тироль.
Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.
Харьков – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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