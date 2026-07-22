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Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

22 июля в 17:00 встречаются Харьков и команда Шальке из Германии.

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Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Melach Road в австрийском городе Кематен-ин-Тироль.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Харьков – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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