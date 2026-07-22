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Товарищеские матчи
Харьков
22.07.2026 17:00 - : -
Шальке
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 13:14 |
79
0

Харьков – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 июля в 17:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Австрии

22 июля 2026, 13:14 |
79
0
Харьков – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Харьков
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Украинский клуб Харьков (бывший Металлист 1925) проводит контрольный матч на сборах в межсезонье.

22 июля в 17:00 встречаются Харьков и команда Шальке из Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков под руководством Младена Бартуловича проводит учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Товарищеский матч пройдет на стадионе Melach Road в австрийском городе Кематен-ин-Тироль.

Харьковская команда заняла 5-е место в УПЛ 2025/26 и готовится к новому сезону.

Харьков – Шальке. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Инфографика

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Харьков товарищеские матчи Младен Бартулович учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Шальке
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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