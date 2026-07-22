ФК Харьков – Шальке. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Матч начнется 22 июля в 17:00 по Киеву
В среду, 22 июля, состоится товарищеский поединок между «Харьков» и «Шальке». По киевскому времени игра начнется в 17:00.
ФК Харьков
Предыдущий сезон тогда еще «Металлист 1925» провел вполне неплохо, хотя и завершение оказалось не лучшим. За 30 туров Премьер-лиги харьковчане набрали 51 зачетный пункт, благодаря чему смогли занять 5-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от киевского «Динамо» с 4-й ступеньки составляло 6 очков.
В Кубке Украины коллективу удалось квалифицироваться в полуфинал, где он сенсационно уступил «Чернигову» в серии пенальти.
Шальке
Предыдущий сезон для «Шальке» тоже прошел неплохо. Гельзенкирхенцы наконец-то смогли вернуться в Бундеслигу – за 34 игры 2-го по силе дивизиона Германии коллектив набрал 70 очков, благодаря которым занял 1-е место общего зачета. Расстояние от ближайшего преследователя составляло 8 зачетных пунктов.
В Кубке Германии «Шальке» не удивил, вылетев на стадии 1/16 финала после поражения против «Дармштадта» со счетом 4:0.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
- «Харьков» не победил ни в одном из 5 последних матчей на сборах.
- В прошлом сезоне Бундеслиги 2 «Шальке» пропустил 31 гол – лучший результат среди всех команд.
- В последних 3 матчах «Харькова» были показаны 2 красные карточки.
Прогноз
Я поставлю на «обе забьют» с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.
17:00
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