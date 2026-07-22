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Харьков
22.07.2026 17:00 - : -
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Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 15:12 | Обновлено 22 июля 2026, 15:34
312
0

ФК Харьков – Шальке. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 22 июля в 17:00 по Киеву

22 июля 2026, 15:12 | Обновлено 22 июля 2026, 15:34
312
0
ФК Харьков – Шальке. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Харьков
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В среду, 22 июля, состоится товарищеский поединок между «Харьков» и «Шальке». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

ФК Харьков

Предыдущий сезон тогда еще «Металлист 1925» провел вполне неплохо, хотя и завершение оказалось не лучшим. За 30 туров Премьер-лиги харьковчане набрали 51 зачетный пункт, благодаря чему смогли занять 5-ю позицию турнирной таблицы. Расстояние от киевского «Динамо» с 4-й ступеньки составляло 6 очков.

В Кубке Украины коллективу удалось квалифицироваться в полуфинал, где он сенсационно уступил «Чернигову» в серии пенальти.

Шальке

Предыдущий сезон для «Шальке» тоже прошел неплохо. Гельзенкирхенцы наконец-то смогли вернуться в Бундеслигу – за 34 игры 2-го по силе дивизиона Германии коллектив набрал 70 очков, благодаря которым занял 1-е место общего зачета. Расстояние от ближайшего преследователя составляло 8 зачетных пунктов.

В Кубке Германии «Шальке» не удивил, вылетев на стадии 1/16 финала после поражения против «Дармштадта» со счетом 4:0.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Харьков» не победил ни в одном из 5 последних матчей на сборах.
  • В прошлом сезоне Бундеслиги 2 «Шальке» пропустил 31 гол – лучший результат среди всех команд.
  • В последних 3 матчах «Харькова» были показаны 2 красные карточки.


Прогноз

Я поставлю на «обе забьют» с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Харьков
22 июля 2026 -
17:00
Шальке
Обе забьют 1.6 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Харьков Шальке прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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