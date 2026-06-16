Четыре ничьи на ЧМ-2026, ребрендинг Металлиста 1925, жребий для Украины U19
Главные новости за 15 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 15 июня.
1A. Стреляли холостыми. Испания не сумела обыграть Кабо-Верде
Островитяне сотворили сенсацию на чемпионате мира 2026
1B. Отыгрались, но оступились. Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью
Команды обменялись голами в матче ЧМ-2026
2A. Фараоны и дьяволы расписали мировую. Бельгия и Египет поделили очки
В первом тайме команды осторожничали и начали играть только после перерыва
2B. Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью в матче ЧМ-2026
Результативная встреча состоялась в Лос-Анджелесе
3A. 16 июня пройдет жеребьевка Q1 ЛЕ. У Динамо – 6 возможных соперников
Жеребьевка 1-го раунда квалификации Лиги Европы в Ньоне начнется в 18:00
3B. Жеребьевка Евро-2027 U-19. Сборная Украины U-19 узнала соперников в Q2
Сине-желтые во 2-м раунде отбора сыграют с Италией, Израилем и Румынией
4. Победитель Кубка понижен в классе за договорняки. Его уберут из Лиги Европы
Чешский клуб Карвина получил серьезное наказание за договорные матчи
5A. ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал испанского защитника, игравшего за Челси
Марк Кукурелья продолжит карьеру в испанском гранде
5B. ОФИЦИАЛЬНО. Маурицио Сарри – главный тренер Аталанты
Контракт действует до 2029 года
6. Харьковский Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
Клуб УПЛ будет выступать в новом сезоне под названием ФК Харьков
7A. Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
В решающем поединке отбора Ангелина уступила Диан Парри в двух сетах
7B. Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
Юлия вырвала победу у Майи Джойнт в 3 сетах в матче первого раунда WTA 250
8A. Решающий фрейм. Юлиан Бойко проиграл драматичный матч отбора к Wuhan Open
Ведя в счете 3:0 и 4:2, украинский снукерист не использовал свои шансы
8B. 17-летний украинский снукерист сенсационно обыграл фаворита в Q1 Wuhan Open
Михаил Ларков переиграл Антони Ковальски из Польши со счетом 5:3
9. Топурия – повержен. Перейру лишили мечты. Итоги UFC в Белом доме
Турнир в Белом доме получился фантастическим и подарил двух новых чемпионов
10. Почему чемпионат мира 2026 выиграет сборная Испании
О тернистом пути Фурии к статусу сильнейшей
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