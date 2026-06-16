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16 июня 2026, 10:59 | Обновлено 16 июня 2026, 11:09
482
0

Четыре ничьи на ЧМ-2026, ребрендинг Металлиста 1925, жребий для Украины U19

Главные новости за 15 июня на Sport.ua

16 июня 2026, 10:59 | Обновлено 16 июня 2026, 11:09
482
0
Четыре ничьи на ЧМ-2026, ребрендинг Металлиста 1925, жребий для Украины U19
Getty Images/Global Images Ukraine
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 15 июня.

1A. Стреляли холостыми. Испания не сумела обыграть Кабо-Верде
Островитяне сотворили сенсацию на чемпионате мира 2026

1B. Отыгрались, но оступились. Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью
Команды обменялись голами в матче ЧМ-2026

2A. Фараоны и дьяволы расписали мировую. Бельгия и Египет поделили очки
В первом тайме команды осторожничали и начали играть только после перерыва

2B. Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли вничью в матче ЧМ-2026
Результативная встреча состоялась в Лос-Анджелесе

3A. 16 июня пройдет жеребьевка Q1 ЛЕ. У Динамо – 6 возможных соперников
Жеребьевка 1-го раунда квалификации Лиги Европы в Ньоне начнется в 18:00

3B. Жеребьевка Евро-2027 U-19. Сборная Украины U-19 узнала соперников в Q2
Сине-желтые во 2-м раунде отбора сыграют с Италией, Израилем и Румынией

4. Победитель Кубка понижен в классе за договорняки. Его уберут из Лиги Европы
Чешский клуб Карвина получил серьезное наказание за договорные матчи

5A. ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал испанского защитника, игравшего за Челси
Марк Кукурелья продолжит карьеру в испанском гранде

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Маурицио Сарри – главный тренер Аталанты
Контракт действует до 2029 года

6. Харьковский Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
Клуб УПЛ будет выступать в новом сезоне под названием ФК Харьков

7A. Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
В решающем поединке отбора Ангелина уступила Диан Парри в двух сетах

7B. Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
Юлия вырвала победу у Майи Джойнт в 3 сетах в матче первого раунда WTA 250

8A. Решающий фрейм. Юлиан Бойко проиграл драматичный матч отбора к Wuhan Open
Ведя в счете 3:0 и 4:2, украинский снукерист не использовал свои шансы

8B. 17-летний украинский снукерист сенсационно обыграл фаворита в Q1 Wuhan Open
Михаил Ларков переиграл Антони Ковальски из Польши со счетом 5:3

9. Топурия – повержен. Перейру лишили мечты. Итоги UFC в Белом доме
Турнир в Белом доме получился фантастическим и подарил двух новых чемпионов

10. Почему чемпионат мира 2026 выиграет сборная Испании
О тернистом пути Фурии к статусу сильнейшей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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