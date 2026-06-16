Таблица ЧМ. В группе с Бельгией все набрали по 1 очку. Каковы шансы команд?
В ночь на 16 июня миром завершился матч между Ираном и Новой Зеландией
В ночь на 16 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе G.
Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли результативный поединок (2:2) на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде (штат Калифорния).
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У Новой Зеландии дубль оформил Элайджа Джаста, а у сборной Ирана голы забили Рамин Резаеян и Мохаммад Мохеби.
Ранее в стартовом матче группы Бельгия и Египет тоже разошлись миром (1:1). Все команды набрали по одному зачетному очку.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы G
- Новая Зеландия, Иран, Бельгия, Египет (по 1 очку)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Бельгия – 91%, Египет – 80%, Иран – 48%, Новая Зеландия – 36%
Дальнейшее расписание матчей группы G
- 21 июня. Бельгия – Иран, Новая Зеландия – Египет
- 26 июня. Египет – Иран, Новая Зеландия – Бельгия
Чемпионат мира 2026. Группа G. 1-й тур, 16 июня
Инглвуд (штат Калифорния). SoFi Stadium
04:00. Иран – Новая Зеландия – 2:2
Голы: Рамин Резаеян, 32, Мохаммад Мохеби, 64 – Элайджа Джаст, 7, 54
Турнирная таблица
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