Таблица ЧМ. В группе с Бельгией все набрали по 1 очку. Каковы шансы команд?

В ночь на 16 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе G.

Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли результативный поединок (2:2) на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде (штат Калифорния).

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У Новой Зеландии дубль оформил Элайджа Джаста, а у сборной Ирана голы забили Рамин Резаеян и Мохаммад Мохеби.

Ранее в стартовом матче группы Бельгия и Египет тоже разошлись миром (1:1). Все команды набрали по одному зачетному очку.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы G

Новая Зеландия, Иран, Бельгия, Египет (по 1 очку)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Бельгия – 91%, Египет – 80%, Иран – 48%, Новая Зеландия – 36%

Дальнейшее расписание матчей группы G

21 июня. Бельгия – Иран, Новая Зеландия – Египет

26 июня. Египет – Иран, Новая Зеландия – Бельгия

Чемпионат мира 2026. Группа G. 1-й тур, 16 июня

Инглвуд (штат Калифорния). SoFi Stadium

04:00. Иран – Новая Зеландия – 2:2

Голы: Рамин Резаеян, 32, Мохаммад Мохеби, 64 – Элайджа Джаст, 7, 54

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

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