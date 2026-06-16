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Чемпионат мира
16 июня 2026, 14:52 | Обновлено 16 июня 2026, 15:05
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ФОТО. Иран и Новая Зеландия устроили голевую перестрелку на ЧМ-2026

Матч 1-го тура группы G завершился вничью со счетом 2:2

16 июня 2026, 14:52 | Обновлено 16 июня 2026, 15:05
120
0
ФОТО. Иран и Новая Зеландия устроили голевую перестрелку на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 16 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе G.

Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли результативный поединок (2:2) на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде (штат Калифорния).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Новозеландцы вышли вперед уже на 7-й минуте благодаря голу Элайджи Джаста после передачи Криса Вуда.

Иран ответил в конце первого тайма, на 32-й минуте счет сравнял Рамин Резаеян.

В начале второй половины встречи команда Новой Зеландии снова вышла вперед. Дубль оформил Элайджа Джаст, которому второй раз ассистировал Крис Вуд.

Впрочем, уже через минуту иранцы отыгрались: Мохаммад Мохеби отличился после передачи Резаеяна и установил окончательный счет (2:2).

Турнирное положение (группа G): Новая Зеландия, Иран, Бельгия, Египет (по 1 очку).

Чемпионат мира 2026. Группа G. 1-й тур, 16 июня

Инглвуд (штат Калифорния). SoFi Stadium

04:00. Иран – Новая Зеландия – 2:2

Голы: Рамин Резаеян, 32, Мохаммад Мохеби, 64 – Элайджа Джаст, 7, 54

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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ЧМ-2026 по футболу сборная Новой Зеландии по футболу видео голов и обзор сборная Ирана по футболу фото Крис Вуд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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