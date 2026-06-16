ФОТО. Иран и Новая Зеландия устроили голевую перестрелку на ЧМ-2026

В ночь на 16 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе G.

Сборные Ирана и Новой Зеландии сыграли результативный поединок (2:2) на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде (штат Калифорния).

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Новозеландцы вышли вперед уже на 7-й минуте благодаря голу Элайджи Джаста после передачи Криса Вуда.

Иран ответил в конце первого тайма, на 32-й минуте счет сравнял Рамин Резаеян.

В начале второй половины встречи команда Новой Зеландии снова вышла вперед. Дубль оформил Элайджа Джаст, которому второй раз ассистировал Крис Вуд.

Впрочем, уже через минуту иранцы отыгрались: Мохаммад Мохеби отличился после передачи Резаеяна и установил окончательный счет (2:2).

Турнирное положение (группа G): Новая Зеландия, Иран, Бельгия, Египет (по 1 очку).

Чемпионат мира 2026. Группа G. 1-й тур, 16 июня

Инглвуд (штат Калифорния). SoFi Stadium

04:00. Иран – Новая Зеландия – 2:2

Голы: Рамин Резаеян, 32, Мохаммад Мохеби, 64 – Элайджа Джаст, 7, 54

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