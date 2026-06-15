Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
WTA
15 июня 2026, 18:32 | Обновлено 15 июня 2026, 18:54
599
2

Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема

Юлия вырвала победу у Майи Джойнт в трех сетах в матче первого раунда турнира WTA 250

15 июня 2026, 18:32 | Обновлено 15 июня 2026, 18:54
599
2 Comments
Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 59) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы Австралии Майи Джойнт (WTA 53) за 3 часа и 22 минуты.

WTA 250 Ноттингеме. Трава, 1/16 финала

Майя Джойнт (Австралия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:6 (10:8), 5:7, 4:6

Во второй партии Юлия уступала 3:5 с одним брейком, но сумела взять четыре гейма подряд и оформить камбек.

Это было первое очное противостояние соперниц. Стародубцева выиграла первый матч в сезоне на травяном покрытии.

Следующей оппоненткой Стародубцевой будет 25-я ракетка мира и третья сеяная Эмма Наварро из США, с которой ранее никогда не играла.

Украину в Ноттингеме также представит Даяна Ястремская, которая 16 июня сыграет с Лоис Буассон в первом круге.

Фотогалерея (Юлия Стародубцева)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Рейтинг WTA. Свитолина остается 8-й ракеткой, Снигур – на 75-й строчке
Юлия Стародубцева – Майя Джойнт. Смотреть онлайн LIVE трансляция
WTA 250 в Ноттингеме. Ястремская и Стародубцева получили первых соперниц
Юлия Стародубцева Майя Джойнт WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 15 июня 2026, 10:41 12
Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины

Лиссабонский клуб намерен отправить официальное предложение о трансфере Тараса Михавко

Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Теннис | 14 июня 2026, 17:40 8
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне

Донна Векич в двух сетах переиграла Эмму Радукану в финале британского пятисотника

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 15-21.06
Теннис | 15.06.2026, 17:02
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 15-21.06
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 15-21.06
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Хоккей | 15.06.2026, 06:15
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Футбол | 15.06.2026, 09:09
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Юля і Настя сьогодні молодці, змогли закамбечити, а ось Геля не змогла(((
Ответить
+5
Молодець! Було важко, але Змогла!
Успіхів далі!
Ответить
+3
Популярные новости
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
14.06.2026, 10:20 18
Волейбол
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
Легендарный клуб изучает трансфер Забарного
14.06.2026, 09:30 6
Футбол
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
14.06.2026, 08:24 5
Футбол
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
15.06.2026, 08:59 12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 58
Футбол
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
Александр УСИК: «Зеленский? Я, как бывший военный...»
13.06.2026, 23:37 12
Бокс
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 3
Футбол
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
14.06.2026, 11:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем