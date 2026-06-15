Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 59) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В первом раунде украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы Австралии Майи Джойнт (WTA 53) за 3 часа и 22 минуты.

WTA 250 Ноттингеме. Трава, 1/16 финала

Майя Джойнт (Австралия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:6 (10:8), 5:7, 4:6

Во второй партии Юлия уступала 3:5 с одним брейком, но сумела взять четыре гейма подряд и оформить камбек.

Это было первое очное противостояние соперниц. Стародубцева выиграла первый матч в сезоне на травяном покрытии.

Следующей оппоненткой Стародубцевой будет 25-я ракетка мира и третья сеяная Эмма Наварро из США, с которой ранее никогда не играла.

Украину в Ноттингеме также представит Даяна Ястремская, которая 16 июня сыграет с Лоис Буассон в первом круге.

Фотогалерея (Юлия Стародубцева)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine