Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
Юлия вырвала победу у Майи Джойнт в трех сетах в матче первого раунда турнира WTA 250
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 59) успешно стартовала на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В первом раунде украинка в трех сетах вырвала победу у представительницы Австралии Майи Джойнт (WTA 53) за 3 часа и 22 минуты.
WTA 250 Ноттингеме. Трава, 1/16 финала
Майя Джойнт (Австралия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 7:6 (10:8), 5:7, 4:6
Во второй партии Юлия уступала 3:5 с одним брейком, но сумела взять четыре гейма подряд и оформить камбек.
Это было первое очное противостояние соперниц. Стародубцева выиграла первый матч в сезоне на травяном покрытии.
Следующей оппоненткой Стародубцевой будет 25-я ракетка мира и третья сеяная Эмма Наварро из США, с которой ранее никогда не играла.
Украину в Ноттингеме также представит Даяна Ястремская, которая 16 июня сыграет с Лоис Буассон в первом круге.
Фотогалерея (Юлия Стародубцева)
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