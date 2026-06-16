Победитель Кубка понижен в классе за договорняки. Его уберут из Лиги Европы

В Чехии было проведено масштабное расследование по возможным договорным матчам, в котором фигурировал клуб Карвина.

Команда, ставшая победителем Кубка Чехии, понижена в классе и отстранена от выступлений в высшем дивизионе чемпионата Чехии. Карвина заняла 8-е место в сезоне 2025/26.

В деле подозреваются десятки лиц, среди которых игроки, арбитры и представители клубов различных дивизионов. Расследование касается возможных случаев коррупции, подкупа и манипуляций результатами матчей.

Ранее, в мае, в финале Кубка Чехии Карвина обыграла Яблонец (3:1) и получила путёвку в Q4 Лиги Европы.

Пока официальных решений от УЕФА о дисквалификации Карвины или изменении её статуса в еврокубках не принято. Однако очень вероятным является вариант возможного исключения команды из квалификации Q4 Лиги Европы сезона 2026/27.

От Чехии в Лиге чемпионов сыграют Славия Прага (основной раунд) и Спарта Прага (Q3 ЛЧ).

По предварительным данным Карвина должна была выступать в Q4 Лиги Европы, Виктория Пльзень – в Q2 ЛЕ, Градец-Кралове – в Q2 Лиги конференций.

Возможные последствия для еврокубковых квалификационных мест (в случае дисквалификации Карвины): Виктория Пльзень стартует в Q4 Лиги Европы, Градец-Кралове – в Q2 ЛЕ, Яблонец – в Q2 Лиги конференций.

Таким образом, потенциальным соперником киевского Динамо в Q2 Лиги Европы может стать Градец-Кралове вместо Виктории Пльзень

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