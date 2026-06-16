Таблица ЧМ-2026. Уругвай взял лишь очко. Какие шансы Испании на плей-офф?
Оба матча 1-го тура в группе H на чемпионате мира 2026 завершились вничью
В ночь на 16 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе H.
Сборная Саудовской Аравии отобрала очки у Уругвая (1:1) на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс (штат Флорида).
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Аравийская команда открыла счет в конце первого тайма. На 41-й минуте отличился Абдулела Аль-Амри.
После перерыва уругвайская команда спаслась от поражения. На 80-й минуте Максимилиано Араухо сравнял счет и установил окончательный результат встречи (1:1).
Ранее Испания не сумела обыграть Кабо-Верде (0:0). Оба матча 1-го тура в группе H на чемпионате мира 2026 завершились вничью
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы H
- Уругвай, Саудовская Аравия, Испания, Кабо-Верде (по 1 очку)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Испания – 96%, Уругвай – 75%, Кабо-Верде – 47%, Саудовская Аравия – 44%
Дальнейшее расписание матчей группы H
- 21 июня. Испания – Саудовская Аравия, Уругвай – Кабо-Верде
- 26 июня. Кабо-Верде – Саудовская Аравия, Уругвай – Испания
Чемпионат мира 2026. Группа G. 1-й тур, 16 июня
Майами-Гарденс (штат Флорида). Hard Rock Stadium
01:00. Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
Голы: Абдулела Аль-Амри, 41 – Максимилиано Араухо, 80
Видео голов и обзор матча
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