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Чемпионат мира
16 июня 2026, 14:23 | Обновлено 16 июня 2026, 14:28
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Таблица ЧМ-2026. Уругвай взял лишь очко. Какие шансы Испании на плей-офф?

Оба матча 1-го тура в группе H на чемпионате мира 2026 завершились вничью

16 июня 2026, 14:23 | Обновлено 16 июня 2026, 14:28
187
0
Таблица ЧМ-2026. Уругвай взял лишь очко. Какие шансы Испании на плей-офф?
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 16 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе H.

Сборная Саудовской Аравии отобрала очки у Уругвая (1:1) на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс (штат Флорида).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аравийская команда открыла счет в конце первого тайма. На 41-й минуте отличился Абдулела Аль-Амри.

После перерыва уругвайская команда спаслась от поражения. На 80-й минуте Максимилиано Араухо сравнял счет и установил окончательный результат встречи (1:1).

Ранее Испания не сумела обыграть Кабо-Верде (0:0). Оба матча 1-го тура в группе H на чемпионате мира 2026 завершились вничью

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы H

  • Уругвай, Саудовская Аравия, Испания, Кабо-Верде (по 1 очку)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

  • Испания – 96%, Уругвай – 75%, Кабо-Верде – 47%, Саудовская Аравия – 44%

Дальнейшее расписание матчей группы H

  • 21 июня. Испания – Саудовская Аравия, Уругвай – Кабо-Верде
  • 26 июня. Кабо-Верде – Саудовская Аравия, Уругвай – Испания

Чемпионат мира 2026. Группа G. 1-й тур, 16 июня

Майами-Гарденс (штат Флорида). Hard Rock Stadium

01:00. Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

Голы: Абдулела Аль-Амри, 41 – Максимилиано Араухо, 80

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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