ФОТО. Саудовская Аравия и Уругвай поделили очки на старте ЧМ-2026
На гол Аль-Амри уругвайцы в конце игры ответили ударом Араухо
В ночь на 16 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе H.
Сборная Саудовской Аравии отобрала очки у Уругвая (1:1) на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс (штат Флорида).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Аравийская команда открыла счет в конце первого тайма. На 41-й минуте отличился Абдулела Аль-Амри.
После перерыва уругвайская команда спаслась от поражения. На 80-й минуте Максимилиано Араухо сравнял счет и установил окончательный результат встречи (1:1).
Турнирное положение (группа H): Уругвай, Саудовская Аравия, Испания, Кабо-Верде (по 1 очку).
Чемпионат мира 2026. Группа G. 1-й тур, 16 июня
Майами-Гарденс (штат Флорида). Hard Rock Stadium
01:00. Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1
Голы: Абдулела Аль-Амри, 41 – Максимилиано Араухо, 80
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Островитяне сотворили сенсацию на чемпионате мира
Федерация футбола Туниса назначила Эрве Ренара вместо Сабри Лямуши