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Чемпионат мира
16 июня 2026, 14:07 | Обновлено 16 июня 2026, 14:27
56
0

ФОТО. Саудовская Аравия и Уругвай поделили очки на старте ЧМ-2026

На гол Аль-Амри уругвайцы в конце игры ответили ударом Араухо

16 июня 2026, 14:07 | Обновлено 16 июня 2026, 14:27
56
0
ФОТО. Саудовская Аравия и Уругвай поделили очки на старте ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 16 июня состоялся матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе H.

Сборная Саудовской Аравии отобрала очки у Уругвая (1:1) на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс (штат Флорида).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аравийская команда открыла счет в конце первого тайма. На 41-й минуте отличился Абдулела Аль-Амри.

После перерыва уругвайская команда спаслась от поражения. На 80-й минуте Максимилиано Араухо сравнял счет и установил окончательный результат встречи (1:1).

Турнирное положение (группа H): Уругвай, Саудовская Аравия, Испания, Кабо-Верде (по 1 очку).

Чемпионат мира 2026. Группа G. 1-й тур, 16 июня

Майами-Гарденс (штат Флорида). Hard Rock Stadium

01:00. Саудовская Аравия – Уругвай – 1:1

Голы: Абдулела Аль-Амри, 41 – Максимилиано Араухо, 80

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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ЧМ-2026 по футболу фото видео голов и обзор Максимилиано Араухо сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Уругвая по футболу Абдулелах Аль-Амри
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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