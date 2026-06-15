Почему ЧМ-2026 выиграет сборная Испании

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2008 год стал переломным в новейшей истории «Красной фурии». Вырвав победу у сборной Германии в финале Евро, испанцы словно сняли полувековое проклятие. Если раньше было «ах, так это же сборная Испании, что с нее взять в матчах на вылет», то после 2008-го Испания стала настоящим, а не декларативным фаворитом любого состязания.

То было в разгар блестящего доминирования «Барселоны» в клубном футболе. Разгар доминирования «тики-таки». Ну и апофеоз с вектором на ближайшие четыре года поколения Хави и Иньесты.

2008-2012 – пускай и непродолжительная, но настоящая эра доминирования сборной Испании. Тогда для «Фурии» совпало абсолютно все. К эксклюзивному поколению приплюсовалась революционная тактика, а к ней – глыбы тренерского цеха (Арагонес и Дель Боске).

На мой субъективный взгляд, у того уникального поколения игроков «Фурии» в запасе должно было быть больше времени на «золотую эру». Я был уверен, что как минимум на ЧМ-2014 сборная Испании выступит очень удачно. А может, и Евро-2016 успеет «зацепить».

Однако для Испании случился оглушительный провал. Выиграв все и вся, и так три раза подряд, «Фурия» ехала на очередной крупный турнир, словно прижизненный памятник самой себе. Испания ехала доказывать в Бразилию свое величие. Но величие оказалось былым.

Безотказно работавшая «тики-така» теперь оказалась разбитым корытом. Как и раньше, Испания подавляла почти всех доминированием в игре с мячом, но выжать из этого доминирования хотя бы что-то путное команда уже не могла, даже если бы и хотела.

Не могла потому, что была заточена иначе. Ни Иньеста, ни Дель Боске уже не могли тогда перестроиться под веяния футбольного времени. Не могли, потому что остались в своем времени, не заметив, как пришло время новых идей и личностей.

До 2024 года сборная Испании оставалась одной из самых зрелищных, но в то же время одной из тех команд, что работают на «холостых оборотах». Несмотря на то, что на клубном уровне «тики-така» приказала долго жить, и от этой тактики отказалась даже «Барселона», ее придумавшая и внедрившая, в «Красной фурии» еще долго жили по старым лекалам, хотя последующее поколение игроков вроде бы как и не отличалось гениальностью Хави или Иньесты.

Тем не менее, на старых дрожжах порой что-то «съедобное» таки получалось. Я это о Евро-2020. Луис Энрике, нынешний гегемон чемпионской Лиги, в то время еще оставался апологетом канувшего в небытие барселонского стиля. Сборная Испании под его руководством уже не была машиной, но благодаря неубиенной самоидентичности «Фурия» пробилась в полуфинал, где превзошла соперника по катанию мяча, но уступила в серии пенальти.

Полуфинал Евро-2020 стал для Луиса Энрике своего рода индульгенцией. И он, ничего особо не меняя, повез свою команду на чемпионат мира. И громко провалился там, проиграв в серии пенальти середняку, на голову разбив того середняка в основное времени по показателю контроля мяча.

То есть, снова проявилась, вслух напомнила о себе давнишняя болезнь испанского футбола: неумение выжимать результат в матчах против физически мощных команд, исповедующих оборонительный и/или вертикальный футбол.

В общем, «Фурия» столкнулась ровно с тем, с чем столкнула и «Барселона».

Однако, в отличие от «блауграны», «Фурия роха» свои очевидные проблемы не только признала, но и устранила. Очень даже может быть, что устранение проблем испанской сборной получилось как бы случайно, путем точного попадания пальцем в небо. Но какая теперь разница, если есть нужный результат.

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Луис де ла Фуэнте – личность достаточно случайная на посту наставника такой махины. Его туда назначили после провала его тезки на ЧМ-2022. Его назначили для того, чтобы полностью отказаться – нет, не от былого величия, а от былой привязанности к холостому контролю мяча.

Это был, возможно, шаг отчаяния. Но он себя полностью оправдал. Наверняка этот Луис рассматривался в футбольных коридорах Испании как промежуточная фигура. Мол, сломает предыдущий игровой хребет, отчего сам наверняка сломается, и тогда уже можно приглашать кого-то с более звучным именем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Де ла Фуэнте

Де ла Фуэнте действительно терять было особо нечего. От поколения Хави и Иньесты не осталось и следа, посему нужно было создавать новую испанскую «дрим-тим».

И тут, как и в 2008-м, многое совпало. Если тогда совпало «благодаря», то сейчас, не исключено – «вопреки». Наступив на горло не просто популярной, а возведенной в ранг национальной религии песни, новый наставник «Фурии» начал потихоньку перестраивать на новый лад старое именье. И у него это блестяще получилось.

Не в последнюю очередь получилось из-за появления новой плеяды талантливейших футболистов. Причем таких футболистов, которые еще не успели стать заложниками игровой схемы.

От матча к матчу на Евро-2024 сборная Испании становилась лишь мощнее, лишь зрелищнее. Не обладая, опять-таки, гениальной солидностью предыдущего поколения, нынешнее поколение испанской сборной обладало тем, чего не хватало предшественникам – молодостью, свежестью и умением перестраиваться. Или подстраиваться под соперника.

Эта Испания уже могла не только преодолевать сопротивление физически мощных, вертикально играющих оппонентов, но порой и сама так играла.

Ну и, конечно же, нельзя не иметь ввиду эксклюзивные «мелочи», которые сыграли в пользу «Фурии». Собственно, при прочих равных условиях именно мелочи и решают исход битв. И не только футбольных.

Потрясающая форма Родри, неожиданное превращение ветерана Карвахаля в лидера, окончательный выход из просто талантливого в гениальные Ламаля, который с Уильямсом составил незабываемый дуэт – все это и некоторое другое и вернуло Испанию на вершину.

Getty Images/Global Images Ukraine

И спустя два года сборная Испании не стала хуже. Наоборот, она стала сильнее. Луис де ла Фуэнте вырос на голову вместе со своими подопечными. Лично я не сомневаюсь, что два года назад, окажись в подобной ситуации, нынешний тренер «Фурии» ни в жизнь не отцепил бы Карвахаля от итоговой заявки. Но сейчас он может это сделать. Во благо команды.

Испания едет на ЧМ-2026 более сильной, нежели ехала на ЧЕ-2024. Молодежь во главе с Ямалем за эти два года оперилась. Де ла Фуэнте имеет в арсенале как минимум несколько вариантов ведения игры. Фактически все лучшее, что есть в испанском футболе, оказалось в сборной. Субименди, Родри, Педри, Уильямс и Ламаль – такой мощной средней линии на этом Мундиале не будет ни у одной сборной.

Остается лишь грамотно расставить приоритеты по ходу турнира, да рассчитать силы. И дело в шляпе.

И да, не зря же «суперкомпьютер» самым главным претендентом на соискание чемпионского титула ЧМ-2026 называет именно Испанию.

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