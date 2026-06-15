Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
В решающем поединке отбора Ангелина уступила Диан Парри в двух сетах
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 71) проиграла финальный матч квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине, столице Германии.
В решающем поединке отбора украинка в двух сетах уступила представительнице Франции Диан Парри (WTA 60) за 1 час и 49 минут.
WTA 500 Берлин. Квалификация
Диан Парри (Франция) [5] – Ангелина Калинина (Украина) [8] – 6:4, 7:5
Это было шестое очное противостояние соперниц – счет стал 3:3. В 2026 году Ангелина уступила Диан в первом раунде Ролан Гаррос.
Калинина старте квалификации Берлина прошла Лулу Сан – второй сет девушки доигрывали 15 июня.
Украину в основной сетке столичного немецкого пятисотника представит Элина Свитолина, которая 16 числа стартует матчем против Анны Калинской.
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