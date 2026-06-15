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WTA
15 июня 2026, 18:45 | Обновлено 15 июня 2026, 18:49
1351
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Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине

В решающем поединке отбора Ангелина уступила Диан Парри в двух сетах

15 июня 2026, 18:45 | Обновлено 15 июня 2026, 18:49
1351
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Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 71) проиграла финальный матч квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине, столице Германии.

В решающем поединке отбора украинка в двух сетах уступила представительнице Франции Диан Парри (WTA 60) за 1 час и 49 минут.

WTA 500 Берлин. Квалификация

Диан Парри (Франция) [5] – Ангелина Калинина (Украина) [8] – 6:4, 7:5

Это было шестое очное противостояние соперниц – счет стал 3:3. В 2026 году Ангелина уступила Диан в первом раунде Ролан Гаррос.

Калинина старте квалификации Берлина прошла Лулу Сан – второй сет девушки доигрывали 15 июня.

Украину в основной сетке столичного немецкого пятисотника представит Элина Свитолина, которая 16 числа стартует матчем против Анны Калинской.

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Ангелина Калинина Диан Парри WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Паррі теж грала два матчі за день. На траві що одна не дуже, що інша. Просто Діан трохи більше пощастило.
Ще з приємного: Соболєва, хоч і клеїла дурня в першому сеті, взяла себе в руки і виграла у фон Дайхманн на челенджері в Італії.
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Із приємного, Бартункова вибила доярку!!!
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Два матчі за день важко грати.
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