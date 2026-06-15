Калинина проиграла финальный матч квалификации WTA 500 в Берлине

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 71) проиграла финальный матч квалификации травяного турнира WTA 500 в Берлине, столице Германии.

В решающем поединке отбора украинка в двух сетах уступила представительнице Франции Диан Парри (WTA 60) за 1 час и 49 минут.

WTA 500 Берлин. Квалификация

Диан Парри (Франция) [5] – Ангелина Калинина (Украина) [8] – 6:4, 7:5

Это было шестое очное противостояние соперниц – счет стал 3:3. В 2026 году Ангелина уступила Диан в первом раунде Ролан Гаррос.

Калинина старте квалификации Берлина прошла Лулу Сан – второй сет девушки доигрывали 15 июня.

Украину в основной сетке столичного немецкого пятисотника представит Элина Свитолина, которая 16 числа стартует матчем против Анны Калинской.