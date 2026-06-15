Жеребьевка Евро-2027 U-19. Сборная Украины U-19 узнала соперников в Q2

15 июня в 12:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка групп второго раунда квалификации чемпионата Европы 2027 U-19.

Состав лиг для второго из трех этапов отбора был определен по итогам первого раунда. Матчи второго раунда состоятся осенью 2026 года, а решающий третий этап запланирован на весну 2027 года.

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Сборная Украины U-19, которую возглавляет Дмитрий Михайленко, узнала своих соперников во втором раунде отбора к Евро-2027.

Сине-желтые попали в группу А6 с командами Италии, Израиля и Румынии

В Лиге А выступят 28 команд, которые распределены на 7 групп по 4 участника. Сборная Чехии, хозяин финального турнира, также примет участие в первых двух стадиях квалификации, хотя уже гарантировала себе место в финальной части.

По итогам второго раунда три лучшие команды каждой группы сохранят место в Лиге А перед третьим этапом. В случае появления дополнительной путевки ее получит лучшая команда, занявшая четвертое место в Лиге А. Жеребьевка раунда Q3 пройдет 10 декабря, а матчи состоятся весной 2027 года. Именно тогда определятся 7 сборных, которые составят компанию Чехии в финальном турнире.

В Лиге B сыграют 26 сборных, разделенных на 5 групп по 4 команды и 2 группы по 3 команды. Победители всех групп получат повышение и выступят в Лиге А на третьем этапе отбора.

Страны-хозяйки мини-турниров и точные даты проведения матчей будут объявлены позже. Если федерации не согласуют другие сроки, встречи второго раунда пройдут в окна международного календаря ФИФА с 21 сентября по 6 октября или с 9 по 17 ноября 2026 года. Все матчи этой стадии должны быть завершены не позднее 17 ноября.

Евро-2027 U-19. Итоги жеребьевки 2-го раунда квалификации

Лига A

Группа A1: Франция, Греция, Ирландия, Норвегия

Группа A2: Бельгия, Шотландия, Казахстан, Косово

Группа A3: Португалия, Швеция, Германия, Литва

Группа A4: Австрия, Англия, Словения, беларусь

Группа A5: Испания, Финляндия, Уэльс, Исландия

Группа A6: Италия, Израиль, Украина , Румыния

, Румыния Группа A7: Чехия, Венгрия, Хорватия, Нидерланды

Лига B

Группа B1: Сербия, Черногория, Азербайджан, Фарерские острова

Группа B2: Босния и Герцеговина, Дания, Грузия, Сан-Марино

Группа B3: Эстония, Словакия, Турция, Лихтенштейн

Группа B4: Болгария, Молдова, Латвия, Гибралтар

Группа B5: Швейцария, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта

Группа B6: Кипр, Армения, Албания

Группа B7: Польша, Люксембург, Андорра

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