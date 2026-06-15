Жеребьевка Евро-2027 U-19. Сборная Украины U-19 узнала соперников в Q2
Сине-желтые во 2-м раунде квалификации сыграют с Италией, Израилем и Румынией
15 июня в 12:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка групп второго раунда квалификации чемпионата Европы 2027 U-19.
Состав лиг для второго из трех этапов отбора был определен по итогам первого раунда. Матчи второго раунда состоятся осенью 2026 года, а решающий третий этап запланирован на весну 2027 года.
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Сборная Украины U-19, которую возглавляет Дмитрий Михайленко, узнала своих соперников во втором раунде отбора к Евро-2027.
Сине-желтые попали в группу А6 с командами Италии, Израиля и Румынии
В Лиге А выступят 28 команд, которые распределены на 7 групп по 4 участника. Сборная Чехии, хозяин финального турнира, также примет участие в первых двух стадиях квалификации, хотя уже гарантировала себе место в финальной части.
По итогам второго раунда три лучшие команды каждой группы сохранят место в Лиге А перед третьим этапом. В случае появления дополнительной путевки ее получит лучшая команда, занявшая четвертое место в Лиге А. Жеребьевка раунда Q3 пройдет 10 декабря, а матчи состоятся весной 2027 года. Именно тогда определятся 7 сборных, которые составят компанию Чехии в финальном турнире.
В Лиге B сыграют 26 сборных, разделенных на 5 групп по 4 команды и 2 группы по 3 команды. Победители всех групп получат повышение и выступят в Лиге А на третьем этапе отбора.
Страны-хозяйки мини-турниров и точные даты проведения матчей будут объявлены позже. Если федерации не согласуют другие сроки, встречи второго раунда пройдут в окна международного календаря ФИФА с 21 сентября по 6 октября или с 9 по 17 ноября 2026 года. Все матчи этой стадии должны быть завершены не позднее 17 ноября.
Евро-2027 U-19. Итоги жеребьевки 2-го раунда квалификации
Лига A
- Группа A1: Франция, Греция, Ирландия, Норвегия
- Группа A2: Бельгия, Шотландия, Казахстан, Косово
- Группа A3: Португалия, Швеция, Германия, Литва
- Группа A4: Австрия, Англия, Словения, беларусь
- Группа A5: Испания, Финляндия, Уэльс, Исландия
- Группа A6: Италия, Израиль, Украина, Румыния
- Группа A7: Чехия, Венгрия, Хорватия, Нидерланды
Лига B
- Группа B1: Сербия, Черногория, Азербайджан, Фарерские острова
- Группа B2: Босния и Герцеговина, Дания, Грузия, Сан-Марино
- Группа B3: Эстония, Словакия, Турция, Лихтенштейн
- Группа B4: Болгария, Молдова, Латвия, Гибралтар
- Группа B5: Швейцария, Северная Ирландия, Северная Македония, Мальта
- Группа B6: Кипр, Армения, Албания
- Группа B7: Польша, Люксембург, Андорра
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