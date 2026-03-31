Украина U-19 отгрузила 4 мяча эстонцам и осталась в Лиге A отбора Евро-2027

Сборная Украины U-19 успешно провела третий матч первого раунда квалификации ЧЕ-2027 U-19 по футболу.

31 марта в 13:00 в поединке 3-го тура Украина U-19 разгромила Эстонию U-19 (4:0).

Голы у сине-желтых забили: Павел Люсин, 19, Матвей Боднар, 28, Виталий Глют, 43, Александр Балакай, 79.

Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2008 г.р.) под руководством Александра Сытника заняли третье место в группе первого раунда квалификации ЧЕ-2027 U-19 и сохранили прописку в Лиге A.

В первом туре Украина проиграла Финляндии (1:2), а Чехия нанесла поражение Эстонии (2:0). Во втором туре Украина проиграла Чехии (1:3), а Финляндия взяла верх над Эстонией (2:1). В 3-м туре в матче лидеров группы Чехия и Филяндия сыграли вничью (1:1)

Итоговое положение: Чехия, Финляндия (по 7 очков), Украина (3), Эстония (0).

Команды, которые попалав топ-3 группы, остались в Лиге A на второй раунд. Сборная Эстонии как аутсайдер группы перешла в Лигу B.

Евро-2027 U-19. Первый раунд квалификации. Группа A3

3-й тур, 31 марта. Хельсинки (Финляндия)

Эстония U19 – Украина U-19 – 0:4 (0:3)

Голы: Люсин, 19, Боднар, 28, Глют, 43, Балакай, 79

Эстония: Ристимец – Леппик (Труваарт, 46), Аллас, Мармей (Лиллемец, 70), Калмиков (Бесигирскис, 46), Заховайко, Вальдмец (к), Кукконен, Палтцер, Аламаа (Кеса, 81), Маги (Ярл, 70)

Запас: Руус, Радомски, Хинт, Долгов. Главный тренер: Симм Валтна

Украина: Хадасевич – Мурадян, Левицкий, Огородник (Онищук, 64), Костюк, Люсин (к) (Зубрий, 46), Петровский, Кутья (Балакай, 46), Джурабаев, Глют (Залипка, 81), Боднар (Сердюк, 64)

Запас: Ткаченко, Мельник, Зудин, Андрейко. Главный тренер: Александр Сытник

Предупреждения: Леппик, Аллас, Вальдмец – Костюк, Петровский, Балакай

Турнирная таблица

1-й тур, 25.03.2026

13:00. Чехия – Эстония – 2:0

18:00. Украина – Финляндия – 1:2

2-й тур, 28.03.2026

13:00. Финляндия – Эстония – 2:1

18:00. Чехия – Украина – 3:1

3-й тур, 31.03.2026

13:00. Финляндия – Чехия – 1:1

13:00. Эстония – Украина – 0:4

