Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Сине-желтая команда уступила сборной Финляндии U-19 со счетом 1:2
Сборная Украины U-19 проиграла стартовый матч первого раунда квалификации ЧЕ-2027 U-19 по футболу.
25 марта в 18:00 в поединке 1-го тура Украина U-19 уступила Финляндии U-19 (1:2).
Сине-желтая команда пропустила два гола на 32-й и 60-й минутах. Позже Дмитрий Зудин, игрок клуба Хайдук Сплит, отыграл один мяч на 74-й минуте, но спасти игру украинцам не удалось.
Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2008 г.р.) под руководством Александра Сытника выступает в первом раунде квалификации ЧЕ-2027 U-19.
Положение после первого тура: Чехия, Финляндия (по 3 очка), Украина, Эстония (по 0).
Сине-желтые в группе А3 далее сыграют против команд Чехии (28 марта в 18:00) и Эстонии (31 марта в 13:00). Поединки проходят в Финляндии.
Сине-желтым нужно занять первое, второе или третье место в квартете, чтобы оставаться в Лиге A на второй раунд.
Евро-2027 U-19. Первый раунд квалификации
Группа А3. 1-й тур, 25 марта 2026, Финляндия
Украина U-19 – Финляндия U-19 – 1:2
Голы: Дмитрий Зудин, 74 – Леви Палмула, 32, Бруно Кац, 40
Турнирная таблица
Группа А3. Календарь матчей
1-й тур, 25.03.2026
- 13:00. Чехия – Эстония – 2:0
- 18:00. Украина – Финляндия – 0:2
2-й тур, 28.03.2026
- 13:00. Финляндия – Эстония
- 18:00. Чехия – Украина
3-й тур, 31.03.2026
- 13:00. Финляндия – Чехия
- 13:00. Эстония – Украина
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В команду может перейти Эрлинг Холанд
Мбоко после поражения Муховой не сможет помешать Элине улучшить позиции