Украина U-19 – Финляндия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 марта в 18:00 матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2027 U-19
Сборная Украины U-19 проводит стартовый матч первого раунда квалификации ЧЕ-2027 U-19 по футболу.
25 марта в 18:00 в поединке 1-го тура играют команды Украина U-19 и Финляндия U-19.
Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2008 г.р.) под руководством Александра Сытника проведет три поединка первого раунда квалификации ЧЕ-2027 U-19.
Сине-желтые сыграют в группе A3 против команд Финляндии (25 марта в 18:00), Чехии (28 марта в 18:00) и Эстонии (31 марта в 13:00). Поединки состоятся с 25 по 31 марта в Финляндии.
После завершения первого раунда команды продвигаются следующим образом. Команды, которые займут первое, второе и третье места в Лиге A, остаются в Лиге A на второй раунд. Команды, которые займут четвертое место в Лиге A, переходят в Лигу B на второй раунд. Победители групп в Лиге B повышаются в Лигу A на второй раунд. Команды, которые займут второе, третье и четвертое места в Лиге B, остаются в Лиге B на второй раунд. Команды, которые играли друг с другом в первом раунде, во втором раунде снова не встретятся.
Состав юношеской сборной Украины U-19
Вратари: Ростислав Баглай (Шахтер Донецк), Федор Ткаченко (Бетис, Испания), Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия)
Защитники: Егор Костюк, Егор Онищук (все – Шахтер Донецк), Данило Огородник (Динамо Киев), Арсен Залипка, Богдан Левицкий (оба – Рух Львов), Артем Мурадян (Боруссия Менхенгладбах, Германия), Никита Мельник (Наполи, Италия)
Полузащитники: Артем Зубрий, Александр Балакай (оба – Шахтер Донецк), Павел Люсин, Иван Андрейко (оба – Динамо Киев), Мухаммад Джурабаев (Рух Львов), Илья Кутья (Хайдук Сплит, Хорватия), Николай Петровский (Штутгарт, Германия)
Нападающие: Матвей Боднар (Кривбасс Кривой Рог), Виталий Глют (Чикаго Файр, США), Кирилл Сердюк (Штутгарт, Германия), Дмитрий Зудин (Хайдук Сплит, Хорватия)
Евро-2027 U-19. Первый раунд квалификации
Группа A3. Календарь матчей
1-й тур, 25.03.2026
- 13:00. Чехия – Эстония
- 18:00. Украина – Финляндия
2-й тур, 28.03.2026
- 13:00. Финляндия – Эстония
- 18:00. Чехия – Украина
3-й тур, 31.03.2026
- 13:00. Финляндия – Чехия
- 13:00. Эстония – Украина
Лига A. Состав групп
- Группа A1: Бельгия, Словения, Швеция, Кипр
- Группа A2: Италия, Ирландия, Польша, Шотландия
- Группа A3: Чехия, Финляндия, Украина, Эстония
- Группа A4: Германия, Австрия, Израиль, Босния и Герцеговина
- Группа A5: Англия, Хорватия, Испания, Болгария
- Группа A6: Португалия, Сербия, Греция, Казахстан
- Группа A7: Франция, Швейцария, Венгрия, Уэльс
Лига B. Состав групп
- Группа B1: Дания, Румыния, Андорра, Лихтенштейн
- Группа B2: Турция, Косово, Армения, Гибралтар
- Группа B3: Словакия, беларусь, Латвия, Сан-Марино
- Группа B4: Норвегия, Албания, Люксембург, Мальта
- Группа B5: Нидерланды, Фарерские острова, Северная Македония, Молдова
- Группа B6: Северная Ирландия, Литва, Азербайджан
- Группа B7: Исландия, Черногория, Грузия
