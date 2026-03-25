Украина U-19 – Финляндия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
УКРАИНА U19
25.03.2026 18:00
Финляндия U19
Смотрите 25 марта в 18:00 матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2027 U-19

Сборная Украины U-19 проводит стартовый матч первого раунда квалификации ЧЕ-2027 U-19 по футболу.

25 марта в 18:00 в поединке 1-го тура играют команды Украина U-19 и Финляндия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2008 г.р.) под руководством Александра Сытника проведет три поединка первого раунда квалификации ЧЕ-2027 U-19.

Сине-желтые сыграют в группе A3 против команд Финляндии (25 марта в 18:00), Чехии (28 марта в 18:00) и Эстонии (31 марта в 13:00). Поединки состоятся с 25 по 31 марта в Финляндии.

После завершения первого раунда команды продвигаются следующим образом. Команды, которые займут первое, второе и третье места в Лиге A, остаются в Лиге A на второй раунд. Команды, которые займут четвертое место в Лиге A, переходят в Лигу B на второй раунд. Победители групп в Лиге B повышаются в Лигу A на второй раунд. Команды, которые займут второе, третье и четвертое места в Лиге B, остаются в Лиге B на второй раунд. Команды, которые играли друг с другом в первом раунде, во втором раунде снова не встретятся.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Ростислав Баглай (Шахтер Донецк), Федор Ткаченко (Бетис, Испания), Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия)

Защитники: Егор Костюк, Егор Онищук (все – Шахтер Донецк), Данило Огородник (Динамо Киев), Арсен Залипка, Богдан Левицкий (оба – Рух Львов), Артем Мурадян (Боруссия Менхенгладбах, Германия), Никита Мельник (Наполи, Италия)

Полузащитники: Артем Зубрий, Александр Балакай (оба – Шахтер Донецк), Павел Люсин, Иван Андрейко (оба – Динамо Киев), Мухаммад Джурабаев (Рух Львов), Илья Кутья (Хайдук Сплит, Хорватия), Николай Петровский (Штутгарт, Германия)

Нападающие: Матвей Боднар (Кривбасс Кривой Рог), Виталий Глют (Чикаго Файр, США), Кирилл Сердюк (Штутгарт, Германия), Дмитрий Зудин (Хайдук Сплит, Хорватия)

Евро-2027 U-19. Первый раунд квалификации

Группа A3. Календарь матчей

1-й тур, 25.03.2026

  • 13:00. Чехия – Эстония
  • 18:00. Украина – Финляндия

2-й тур, 28.03.2026

  • 13:00. Финляндия – Эстония
  • 18:00. Чехия – Украина

3-й тур, 31.03.2026

  • 13:00. Финляндия – Чехия
  • 13:00. Эстония – Украина

Лига A. Состав групп

  • Группа A1: Бельгия, Словения, Швеция, Кипр
  • Группа A2: Италия, Ирландия, Польша, Шотландия
  • Группа A3: Чехия, Финляндия, Украина, Эстония
  • Группа A4: Германия, Австрия, Израиль, Босния и Герцеговина
  • Группа A5: Англия, Хорватия, Испания, Болгария
  • Группа A6: Португалия, Сербия, Греция, Казахстан
  • Группа A7: Франция, Швейцария, Венгрия, Уэльс

Лига B. Состав групп

  • Группа B1: Дания, Румыния, Андорра, Лихтенштейн
  • Группа B2: Турция, Косово, Армения, Гибралтар
  • Группа B3: Словакия, беларусь, Латвия, Сан-Марино
  • Группа B4: Норвегия, Албания, Люксембург, Мальта
  • Группа B5: Нидерланды, Фарерские острова, Северная Македония, Молдова
  • Группа B6: Северная Ирландия, Литва, Азербайджан
  • Группа B7: Исландия, Черногория, Грузия

