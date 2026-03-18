Известна заявка сборной Украины U-18/19 на матчи отбора на Евро-2027

Главный тренер сборной Украины U-18/19 Александр Сытник объявил состав на мартовские матчи отборочного турнира к Евро-2027 U-19.
В список вошли 21 футболист.
Состав юношеской сборной Украины U-18/19:
- Вратари: Ростислав Баглай («Шахтер» Донецк), Федор Ткаченко («Бетис», Испания), Кирилл Хадасевич («Вольфсбург», Германия).
- Защитники: Егор Костюк, Егор Онищук (все – «Шахтер» Донецк), Даниил Огородник («Динамо» Киев), Арсен Залипка, Богдан Левицкий (оба – «Рух» Львов), Артем Мурадян («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Никита Мельник («Наполи», Неаполь, Италия).
- Полузащитники: Артем Зубрий, Александр Балакай (оба – «Шахтер» Донецк), Павел Люсин, Иван Андрейко (оба – «Динамо» Киев), Мухаммад Джурабаев («Рух» Львов), Илья Кутя («Хайдук» Сплит, Хорватия), Николай Петровский («Штутгарт», Германия).
- Нападающие: Матвей Боднар («Кривбасс» Кривой Рог), Виталий Глют («Чикаго Файр», США), Кирилл Сердюк («Штутгарт», Германия), Дмитрий Зудин («Хайдук» Сплит, Хорватия).
Матчи первого раунда квалификации Евро-2027 (U-19) с Чехией, Финляндией и Эстонией состоятся с 25 по 31 марта в Финляндии.
ого, а ж три гравці з динамо. в нас напевно дійсно сама крута академія
