  4. Известна заявка сборной Украины U-18/19 на матчи отбора на Евро-2027
Известна заявка сборной Украины U-18/19 на матчи отбора на Евро-2027

Александр Сытник вызвал 21 футболиста

Главный тренер сборной Украины U-18/19 Александр Сытник объявил состав на мартовские матчи отборочного турнира к Евро-2027 U-19.

В список вошли 21 футболист.

Состав юношеской сборной Украины U-18/19:

  • Вратари: Ростислав Баглай («Шахтер» Донецк), Федор Ткаченко («Бетис», Испания), Кирилл Хадасевич («Вольфсбург», Германия).
  • Защитники: Егор Костюк, Егор Онищук (все – «Шахтер» Донецк), Даниил Огородник («Динамо» Киев), Арсен Залипка, Богдан Левицкий (оба – «Рух» Львов), Артем Мурадян («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Никита Мельник («Наполи», Неаполь, Италия).
  • Полузащитники: Артем Зубрий, Александр Балакай (оба – «Шахтер» Донецк), Павел Люсин, Иван Андрейко (оба – «Динамо» Киев), Мухаммад Джурабаев («Рух» Львов), Илья Кутя («Хайдук» Сплит, Хорватия), Николай Петровский («Штутгарт», Германия).
  • Нападающие: Матвей Боднар («Кривбасс» Кривой Рог), Виталий Глют («Чикаго Файр», США), Кирилл Сердюк («Штутгарт», Германия), Дмитрий Зудин («Хайдук» Сплит, Хорватия).

Матчи первого раунда квалификации Евро-2027 (U-19) с Чехией, Финляндией и Эстонией состоятся с 25 по 31 марта в Финляндии.

Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Khafre
ого, а ж три гравці з динамо. в нас напевно дійсно сама крута академія
