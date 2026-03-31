Евро U19
Эстония U19
31.03.2026 13:00 – 37 0 : 2
УКРАИНА U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
31 марта 2026, 13:00 |
550
0

Эстония U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 марта в 13:00 матч 3-го тура квалификации ЧЕ-2027 U-19

31 марта 2026, 13:00 |
550
0
Эстония U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Сборная Украины U-19 проводит третий матч первого раунда квалификации ЧЕ-2027 U-19 по футболу.

31 марта в 13:00 в поединке 3-го тура играют Эстония U-19 и Украина U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2008 г.р.) под руководством Александра Сытника выступает в первом раунде квалификации ЧЕ-2027 U-19.

В первом туре Украина проиграла Финляндии (1:2), а Чехия нанесла поражение Эстонии (2:0). Во втором туре Украина проиграла Чехии (1:3), а Финляндия взяла верх над Эстонией (2:1)

Турнирное положение: Чехия, Финляндия (по 6 очков), Украина, Эстония (по 0).

Команды, которые попадут в топ-3 группы, останутся в Лиге A на второй раунд. Аутсайдер группы перейдет в Лигу B.

Для попадания в топ-3 украинцев устраивает даже ничья против эстонцев.

Евро-2027 U-19. Первый раунд квалификации. Группа A3

Турнирная таблица

1-й тур, 25.03.2026

  • 13:00. Чехия – Эстония – 2:0
  • 18:00. Украина – Финляндия – 1:2

2-й тур, 28.03.2026

  • 13:00. Финляндия – Эстония – 2:1
  • 18:00. Чехия – Украина – 3:1

3-й тур, 31.03.2026

  • 13:00. Финляндия – Чехия
  • 13:00. Эстония – Украина

Эстония U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Назван стартовый состав Украины U-19 на решающий матч против эстонцев
«Это наш приоритет сегодня». Шевченко поздравил сборную Украины
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Футбол | 31 марта 2026, 09:27 8
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб

Лунин – в трансферном списке «Интера»

Шацких удивил прогнозом на матч Украина – Албания
Футбол | 31 марта 2026, 12:52 1
Шацких удивил прогнозом на матч Украина – Албания
Шацких удивил прогнозом на матч Украина – Албания

Легенда Динамо считает, что команды не смогут определить победителя

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Футбол | 31.03.2026, 09:41
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Футбол | 31.03.2026, 13:20
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Футбол | 31.03.2026, 08:33
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Склоним головы. Одна из самых талантливых атлеток погибла с мамой и братом
Склоним головы. Одна из самых талантливых атлеток погибла с мамой и братом
29.03.2026, 09:00
Война
Золотой дубль Меркушиной. Александра в борьбе выиграла последнюю гонку ЧУ
Золотой дубль Меркушиной. Александра в борьбе выиграла последнюю гонку ЧУ
29.03.2026, 11:10 5
Биатлон
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
29.03.2026, 09:53 6
Авто/мото
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 87
Футбол
Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
29.03.2026, 10:05 7
Футбол
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
