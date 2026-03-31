Эстония U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сборная Украины U-19 проводит третий матч первого раунда квалификации ЧЕ-2027 U-19 по футболу.

31 марта в 13:00 в поединке 3-го тура играют Эстония U-19 и Украина U-19.

Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2008 г.р.) под руководством Александра Сытника выступает в первом раунде квалификации ЧЕ-2027 U-19.

В первом туре Украина проиграла Финляндии (1:2), а Чехия нанесла поражение Эстонии (2:0). Во втором туре Украина проиграла Чехии (1:3), а Финляндия взяла верх над Эстонией (2:1)

Турнирное положение: Чехия, Финляндия (по 6 очков), Украина, Эстония (по 0).

Команды, которые попадут в топ-3 группы, останутся в Лиге A на второй раунд. Аутсайдер группы перейдет в Лигу B.

Для попадания в топ-3 украинцев устраивает даже ничья против эстонцев.

Евро-2027 U-19. Первый раунд квалификации. Группа A3

Турнирная таблица

1-й тур, 25.03.2026

13:00. Чехия – Эстония – 2:0

18:00. Украина – Финляндия – 1:2

2-й тур, 28.03.2026

13:00. Финляндия – Эстония – 2:1

18:00. Чехия – Украина – 3:1

3-й тур, 31.03.2026

13:00. Финляндия – Чехия

13:00. Эстония – Украина

