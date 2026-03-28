Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28 марта в 18:00 в поединке 2-го тура Украина U-19 проиграла Чехии U-19 (1:3)
Сие-желтая команда со счетом 1:3 проиграла второй матч мини-турнира. Единственный гол для Украины забил Дмитрий Зудин.
Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2008 г.р.) под руководством Александра Сытника выступает в первом раунде квалификации ЧЕ-2027 U-19.
В первом туре Украина проиграла Финляндии (1:2), а Чехия нанесла поражение Эстонии (2:0). Во втором туре Финляндия выиграла у Эстонии (2:1).
Турнирное положение: Чехия, Финляндия (по 6 очков), Украина, Эстония (по 0).
Команды, которые попадут в топ-3 группы, останутся в Лиге A на второй раунд. Аутсайдер группы перейдет в Лигу B.
Сине-желтые сыграют в группе A3 заключительный матч сыграют против Эстонии (31 марта в 13:00). Украинцев для попадания в топ-3 устроит даже ничья.
Евро-2027 U-19. Первый раунд квалификации. Группа A3
2-й тур, 28 марта 2026. Хельсинки (Финляндия). Mustapekka Areena
Чехия U-19 – Украина U-19 – 3:1 (1:1)
Голы: Ядринчек, 7, Ян Якуб Янега, 69, Фролик, 90+3 – Зудин, 25 (пен)
Чехия U-19: Битта – Ферлей, Фольпрехт, Хендерикс, Филип – Грушка, Ядринчек – Янега, Чижек, Хопи – Ширконь. Тренер: Павел Дршек.
Украина U-19: Ткаченко – Мельник (Мурадян, 63), Огородник, Онищук, Залипка – Кутья (Джурбаев, 79), Люсин (к), Петровский – Зудин (Зубрий, 79), Сердюк (Бондарь, 86), Глют (Андрейко, 79).
Запас: Хадасевич, Костюк, Левицкий, Балакай. Главный тренер: Александр Сытник.
Предупреждения: Ян Якуб Янега, 73 – Сердюк, 50, Огородник, 64, Залипка, 90+1
Турнирная таблица
1-й тур, 25.03.2026
- 13:00. Чехия – Эстония – 2:0
- 18:00. Украина – Финляндия – 1:2
2-й тур, 28.03.2026
- 13:00. Финляндия – Эстония – 2:1
- 18:00. Чехия – Украина – 3:1
3-й тур, 31.03.2026
- 13:00. Финляндия – Чехия
- 13:00. Эстония – Украина
