Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Евро U19
Чехия U19
28.03.2026 18:00 – перерыв 1 : 1
УКРАИНА U19
28 марта 2026, 18:00 |
1031
0

Чехия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 марта в 18:00 матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2027 U-19

УАФ

Сборная Украины U-19 проводит второй матч первого раунда квалификации ЧЕ-2027 U-19 по футболу.

28 марта в 18:00 в поединке 2-го тура играют команды Украина U-19 и Финляндия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2008 г.р.) под руководством Александра Сытника выступает в первом раунде квалификации ЧЕ-2027 U-19.

В первом туре Украина проиграла Финляндии (1:2), а Чехия нанесла поражение Эстонии (2:0).

Турнирное положение: Чехия, Финляндия (по 3 очка), Украина, Эстонии (по 0).

Сине-желтые сыграют в группе A3 заключительный матч сыграют против Эстонии (31 марта в 13:00).

Команды, которые попадут в топ-3 группы, останутся в Лиге A на второй раунд. Аутсайдер группы перейдет в Лигу B.

Евро-2027 U-19. Первый раунд квалификации. Группа A3

Турнирная таблица

1-й тур, 25.03.2026

  • 13:00. Чехия – Эстония – 2:0
  • 18:00. Украина – Финляндия – 1:2

2-й тур, 28.03.2026

  • 13:00. Финляндия – Эстония
  • 18:00. Чехия – Украина

3-й тур, 31.03.2026

  • 13:00. Финляндия – Чехия
  • 13:00. Эстония – Украина

Николай Степанов
