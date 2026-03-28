Чехия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 марта в 18:00 матч 2-го тура квалификации ЧЕ-2027 U-19
Сборная Украины U-19 проводит второй матч первого раунда квалификации ЧЕ-2027 U-19 по футболу.
28 марта в 18:00 в поединке 2-го тура играют команды Украина U-19 и Финляндия U-19.
Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2008 г.р.) под руководством Александра Сытника выступает в первом раунде квалификации ЧЕ-2027 U-19.
В первом туре Украина проиграла Финляндии (1:2), а Чехия нанесла поражение Эстонии (2:0).
Турнирное положение: Чехия, Финляндия (по 3 очка), Украина, Эстонии (по 0).
Сине-желтые сыграют в группе A3 заключительный матч сыграют против Эстонии (31 марта в 13:00).
Команды, которые попадут в топ-3 группы, останутся в Лиге A на второй раунд. Аутсайдер группы перейдет в Лигу B.
Евро-2027 U-19. Первый раунд квалификации. Группа A3
Турнирная таблица
1-й тур, 25.03.2026
- 13:00. Чехия – Эстония – 2:0
- 18:00. Украина – Финляндия – 1:2
2-й тур, 28.03.2026
- 13:00. Финляндия – Эстония
- 18:00. Чехия – Украина
3-й тур, 31.03.2026
- 13:00. Финляндия – Чехия
- 13:00. Эстония – Украина
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
