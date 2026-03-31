Назван стартовый состав Украины U-19 на решающий матч против эстонцев

Назван стартовый состав сборной Украины U-19 на матч первого раунда квалификации ЧЕ-2027 U-19 по футболу.

31 марта в 13:00 в игре 3-го тура играют Эстония U-19 и Украина U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-19 (2008 г.р.) под руководством Александра Сытника выступает в первом раунде квалификации ЧЕ-2027 U-19.

Турнирное положение: Чехия, Финляндия (по 6 очков), Украина, Эстония (по 0).

Команды, которые попадут в топ-3 группы, останутся в Лиге A на второй раунд. Аутсайдер группы перейдет в Лигу B.

Для попадания в топ-3 украинцев устраивает даже ничья против эстонцев.

Стартовый состав Украины U-19 на матч с Эстонией U-19