Сборная Украины U-19 попала в третью корзину при жеребьевке Евро-2027

15 июня в 12:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка групп 2-го раунда квалификации Евро-2027 U-19, чемпионата Европы 2027 среди команд до 19 лет.

Состав лиг для второго из трех квалификационных раундов ЧЕ по новому формату был сформирован по итогам первого раунда, который завершился во вторник, 9 июня. Второй раунд будет проведен осенью 2026 года, а третий этап запланирован на весну 2027 года.

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Сборная Украины U-19 под руководством Дмитрия Михайленко узнает соперников во втором раунде отбора к ЧЕ-2027 U-19.

Сине-желтая команда попала в 3-ю корзину для жеребьевки Лиги A и получит по одному сопернику из корзин 1, 2 и 4

В Лиге А 28 команд будут распределены на 7 групп по 4 команды. Чехия, хозяин финального турнира, участвует в первых двух раундах квалификации, хотя ее место в финальной части уже гарантировано как команде-хозяину.

Три лучшие команды каждой группы Лиги А сохраняют место в Лиге А на 3-й раунд, жеребьевка которого состоится 10 декабря, а матчи пройдет весной 2027 года. Он определит 7 сборных, которые присоединятся к Чехии в финальном турнире летом. Если возникнет вакансия (например, если команда страны-хозяина уже квалифицируется через отбор или по другой причине), ее займет лучшая команда, занявшая 4-е место в Лиге А.

В Лиге B 26 команд будут распределены на 5 групп по 4 команды и 2 группы по 3 команды. Победители всех групп Лиги B переходят в Лигу А на 3-й раунд.

Все хозяева мини-турниров и даты будут подтверждены позже после жеребьевки. Если все ассоциации в группе не договорятся об иных датах, матчи 2-го раунда должны быть сыграны в следующие даты международного календаря ФИФА: 21 сентября – 6 октября или 9–17 ноября 2026 года. В любом случае 2-й раунд должен быть завершен до 17 ноября.

Евро-2027 WU-19. Корзины посева для жеребьевки 2-го раунда квалификации

Лига A

Корзина 1: Испания, Бельгия, Австрия, Чехия, Италия, Франция, Португалия

Корзина 2: Швеция, Финляндия, Англия, Венгрия, Израиль, Греция, Шотландия

Корзина 3: Казахстан, Германия, Уэльс, Украина , Хорватия, Словения, Ирландия

, Хорватия, Словения, Ирландия Корзина 4: беларусь, Нидерланды, Литва, Норвегия, Румыния, Косово, Исландия

Лига B

Корзина 1: Сербия, Польша, Швейцария, Босния и Герцеговина, Болгария, Кипр, Эстония

Корзина 2: Дания, Северная Ирландия, Люксембург, Черногория, Армения, Молдова, Словакия

Корзина 3: Албания, Грузия, Турция, Латвия, Северная Македония, Андорра, Азербайджан

Корзина 4: Фарерские острова, Сан-Марино, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар

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