ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
Клуб Украинской Премьер-лиги будет выступать в новом сезоне под названием ФК «Харьков»
Харьковский «Металлист 1925» официально сменил название и презентовал обновленную клубную эмблему – клуб Украинской Премьер-лиги получил название ФК «Харьков».
В социальных сетях команды был опубликовал видеоролик, участие в котором приняли главный тренер Младен Бартулович и полузащитник сборной Украины Иван Калюжный.
«Металлист 1925» – это Харьков. Харьков – это ты», – обратилась к своим поклонникам пресс-служба команды.
В прошлом сезоне харьковский клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата и остановился на полуфинальной стадии Кубка Украины.
ВИДЕО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
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