ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему

Харьковский «Металлист 1925» официально сменил название и презентовал обновленную клубную эмблему – клуб Украинской Премьер-лиги получил название ФК «Харьков».

В социальных сетях команды был опубликовал видеоролик, участие в котором приняли главный тренер Младен Бартулович и полузащитник сборной Украины Иван Калюжный.

«Металлист 1925» – это Харьков. Харьков – это ты», – обратилась к своим поклонникам пресс-служба команды.

В прошлом сезоне харьковский клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата и остановился на полуфинальной стадии Кубка Украины.

ВИДЕО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему