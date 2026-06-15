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Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 13:21 | Обновлено 15 июня 2026, 13:30
3478
13

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему

Клуб Украинской Премьер-лиги будет выступать в новом сезоне под названием ФК «Харьков»

15 июня 2026, 13:21 | Обновлено 15 июня 2026, 13:30
3478
13 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ФК Харьков
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Харьковский «Металлист 1925» официально сменил название и презентовал обновленную клубную эмблему – клуб Украинской Премьер-лиги получил название ФК «Харьков».

В социальных сетях команды был опубликовал видеоролик, участие в котором приняли главный тренер Младен Бартулович и полузащитник сборной Украины Иван Калюжный.

«Металлист 1925» – это Харьков. Харьков – это ты», – обратилась к своим поклонникам пресс-служба команды.

В прошлом сезоне харьковский клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата и остановился на полуфинальной стадии Кубка Украины.

ВИДЕО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему

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Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ребрендинг Харьков
Николай Тытюк Источник: ФК Металлист 1925
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Комментарии 13
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Я з Харкова, пiдтримую.
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+19
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добре що змінили бо два металісти це перебір, а тут ще й з цифрами. Звичайно можна було придумати щось креативніше ніж просто фк Харків.
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Слабовато с фантазией.Было же уже вроде...
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+3
Коли відбудеться об'єднання харківських клубів?
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+1
Фантазії тільки на таке і вистачило, мені не подобається, та і назва типу "Це ж було уже!"
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+1
Емблему через  ШІ згенерували?
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+1
побачимо які нові досягнення будуть зі зміною назви клубу
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+1
кольорова гама дивна... та й логотип простуватий якийсь
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0
Назва - добре, лого - сире. Можно було, щось додати - символіку, дати...Дуже схожий на попередній лого "Роми" 
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0
Уже было. С плохим концом
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-1
Дуже добре
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-1
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