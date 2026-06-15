ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал лидера Челси

Испанский защитник Марк Кукурелья перешел из «Челси» в «Реал». Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.

Срок соглашения между 28-летним футболистом и «королевский клубом» рассчитан до лета 2032 года.

В прошедшем сезоне на счету Марка Кукурельи 50 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 4 голевыми передачами.

Ранее стало известно, сколько «Реал» заплатил за Кукурелью.