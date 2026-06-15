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Испания
15 июня 2026, 12:18 | Обновлено 15 июня 2026, 12:20
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ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал лидера Челси

Марк Кукурелья продолжит карьеру в испанском гранде

15 июня 2026, 12:18 | Обновлено 15 июня 2026, 12:20
1125
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ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал лидера Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
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Испанский защитник Марк Кукурелья перешел из «Челси» в «Реал». Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.

Срок соглашения между 28-летним футболистом и «королевский клубом» рассчитан до лета 2032 года.

В прошедшем сезоне на счету Марка Кукурельи 50 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 4 голевыми передачами.

Ранее стало известно, сколько «Реал» заплатил за Кукурелью.

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Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
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Оце опудало - "лідер"...В захисті взагалі як Ракицький - втрачає зони, фізично слабкий. Сором
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