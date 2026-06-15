Испания15 июня 2026, 12:18 | Обновлено 15 июня 2026, 12:20
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ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал лидера Челси
Марк Кукурелья продолжит карьеру в испанском гранде
15 июня 2026, 12:18 | Обновлено 15 июня 2026, 12:20
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Испанский защитник Марк Кукурелья перешел из «Челси» в «Реал». Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.
Срок соглашения между 28-летним футболистом и «королевский клубом» рассчитан до лета 2032 года.
В прошедшем сезоне на счету Марка Кукурельи 50 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 4 голевыми передачами.
Ранее стало известно, сколько «Реал» заплатил за Кукурелью.
👋 ¡Bienvenido, @Cucurella3! 👋 pic.twitter.com/pKA5F2TSNT— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 15, 2026
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