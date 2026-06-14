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Испания
14 июня 2026, 19:49 | Обновлено 14 июня 2026, 19:52
213
0

Стало известно, сколько Реал заплатит за Кукурелью

С учетом бонусов испанец обойдется «сливочным» в 60 миллионов евро

14 июня 2026, 19:49 | Обновлено 14 июня 2026, 19:52
213
0
Стало известно, сколько Реал заплатит за Кукурелью
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
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Инсайдер Дэвид Орнштейн рассказал, сколько «Реал» заплатит «Челси» за испанского защитника Марка Кукурелью.

По информации источника, подписание 28-летнего футболиста «королевскому клубу» обойдется в 55 миллионов евро + еще 5 миллионов в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне на счету Марка Кукурельи 50 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Марк Кукурелья перейдет в «Реал».

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Даниил Кирияка Источник: The Athletic
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