Стало известно, сколько Реал заплатит за Кукурелью

Инсайдер Дэвид Орнштейн рассказал, сколько «Реал» заплатит «Челси» за испанского защитника Марка Кукурелью.

По информации источника, подписание 28-летнего футболиста «королевскому клубу» обойдется в 55 миллионов евро + еще 5 миллионов в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне на счету Марка Кукурельи 50 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Марк Кукурелья перейдет в «Реал».