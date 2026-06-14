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Испания
14 июня 2026, 18:56 | Обновлено 14 июня 2026, 19:01
2537
7

Фабрицио Романо подтвердил. Реал усилится лидером Челси

К испанской команде присоединится Марк Кукурелья

14 июня 2026, 18:56 | Обновлено 14 июня 2026, 19:01
2537
7 Comments
Фабрицио Романо подтвердил. Реал усилится лидером Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
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Испанский защитник Марк Кукурелья перейдет из «Челси» в «Реал». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли устного соглашения по трансферу – это касается и игрока, и клуба. Кукурелья является тем левым защитником, которого в команде хотел видеть новый главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо.

В прошедшем сезоне на счету Марка Кукурельи 50 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» предложил Лунина итальянскому гранду.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 7
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Ще один довід не вболівати за реал.
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0
Чи не лидер.
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0
Відколи цей пудель став лідером челсі?)))
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0
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Вершкові  вирішили підсилитися вихованцем Барселони)
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0
хоть кто-то от Мадрида должен поехать на Евро 2028
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-4
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