Фабрицио Романо подтвердил. Реал усилится лидером Челси
К испанской команде присоединится Марк Кукурелья
Испанский защитник Марк Кукурелья перейдет из «Челси» в «Реал». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны достигли устного соглашения по трансферу – это касается и игрока, и клуба. Кукурелья является тем левым защитником, которого в команде хотел видеть новый главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо.
В прошедшем сезоне на счету Марка Кукурельи 50 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 4 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» предложил Лунина итальянскому гранду.
🚨💣 EXCLUSIVE: Real Madrid reach verbal agreement to sign Marc Cucurella from Chelsea, HERE WE GO!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026
Verbal agreement in place between all parties, player too — he’s the left back wanted by Mourinho. Details to follow.
Cucurella leaves #CFC and joins Madrid after World Cup. ⚪️🇪🇸 pic.twitter.com/kXRXWgADFm
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