Фабрицио Романо подтвердил. Реал усилится лидером Челси

Испанский защитник Марк Кукурелья перейдет из «Челси» в «Реал». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли устного соглашения по трансферу – это касается и игрока, и клуба. Кукурелья является тем левым защитником, которого в команде хотел видеть новый главный тренер «сливочных» Жозе Моуриньо.

В прошедшем сезоне на счету Марка Кукурельи 50 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативными ударом и 4 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» предложил Лунина итальянскому гранду.