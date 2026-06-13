Реал предложил Лунина итальянскому гранду и установил цену на украинца
Вратарь может перейти в миланский Интер
В четверг, 11 июня, в Мадриде состоялась встреча между президентами «Реала» и «Интера» – Флорентино Пересом и Беппе Мароттой соответственно. Об этом сообщает ilsussidiario.net.
Во время встречи Перес предложил Маротте для подписания нескольких игроков «Реала». Среди этих футболистов было и имя украинского вратаря мадридского клуба Андрея Лунина.
Отмечается, что за своего голкипера «сливочные» хотят получить 15 млн евро, что является приемлемой суммой для «Интера». Среди предложенных Пересом игроков украинец – один из самых привлекательных вариантов трансфера для чемпиона Италии.
Сообщалось, что «Реал» готовит распродажу на 300 млн евро с Луниным в списке.
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