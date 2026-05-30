Лунин – в списке. Реал готовит распродажу на 300 млн евро
Мадридский клуб может всерьез обновить состав команды
Летом мадридский «Реал» будет одним из главных игроков на трансферном рынке, сообщает Vavel.
После неудачного сезона «сливочные» планируют серьезно обновить свой состав. Ожидается, что клуб может лишиться сразу десяти игроков. В этот список попал не только украинский вратарь Андрей Лунин, но и такие звезды, как Винисиус Жуниор, если не продлит контракт, и оказавшийся под шквалом критики Федерико Вальверде из-за драки с Орельеном Чуамени.
Ожидается, что на трансферах «Реал» может заработать от 250 до 350 млн евро. В то же время, инвестиции на приобретение новых игроков должны превысить сумму в 350 млн евро.
Ранее известный испанский журналист оценил сезон Лунина в «Реале».
