  4. Лунин – в списке. Реал готовит распродажу на 300 млн евро
30 мая 2026, 10:29 | Обновлено 30 мая 2026, 11:10
Мадридский клуб может всерьез обновить состав команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Летом мадридский «Реал» будет одним из главных игроков на трансферном рынке, сообщает Vavel.

После неудачного сезона «сливочные» планируют серьезно обновить свой состав. Ожидается, что клуб может лишиться сразу десяти игроков. В этот список попал не только украинский вратарь Андрей Лунин, но и такие звезды, как Винисиус Жуниор, если не продлит контракт, и оказавшийся под шквалом критики Федерико Вальверде из-за драки с Орельеном Чуамени.

Ожидается, что на трансферах «Реал» может заработать от 250 до 350 млн евро. В то же время, инвестиции на приобретение новых игроков должны превысить сумму в 350 млн евро.

Ранее известный испанский журналист оценил сезон Лунина в «Реале».

Антон Романенко Источник: VAVEL.com
Вальверде тільки дурень віддасть, з іншим згоден повністю.
Лунін не дотокарний полірувальник,  який залишиться при любих розкладах
