  4. «Это бессмысленно». Испанский журналист оценил сезон Лунина в Реале
22 мая 2026, 22:34 | Обновлено 22 мая 2026, 22:35
Хулио Мальдонадо высказался по поводу игры украинского вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист Хулио Мальдонадо оценил игру украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в сезоне-2025/26 отметкой «хорошо».

«Сравнивать его с Куртуа – бессмысленно. Думаю, некоторых голов в матчах с «Баварией» можно было избежать. Этот гол после углового удара... Но я думаю, что он более-менее справился со своей задачей. Хорошая работа, но ничего больше.

Я не думаю, что «Реалу» нужен другой голкипер. И я считаю, что вратарская позиция в клубе очень хорошо закрыта. Но другое дело, что он может захотеть сам уйти, чтобы быть основным голкипером», – сказал Мальдонадо в эфире своего YouTube-канала Mundo Maldini, на который подписано 1,23 млн пользователей.

Сообщалось, что за Лунина предлагают 20 млн евро, но «Реал» хочет получить больше.

А Ротаню в команду йому не пропонували? Я б на його місці дав би згоду...
