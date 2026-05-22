  За Лунина предлагают 20 млн евро. Реал хочет получить больше
22 мая 2026, 21:03 | Обновлено 22 мая 2026, 21:04
За Лунина предлагают 20 млн евро. Реал хочет получить больше

Украинского вратаря хочет подписать Интер

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин летом может перейти в миланский «Интер», сообщает Dosis Futbolera.

По информации источника, новоиспеченный чемпион Италии уже сделал предложение «сливочным» по отношению к 27-летнему голкиперу – за него готовы заплатить 20 миллионов евро.

Однако эта сумма не совсем соответствует ожиданиям «Реала». Мадридский клуб рассчитывает получить за Лунина 25 миллионов евро. По всей вероятности, стороны продолжат переговоры по трансферу украинского вратаря.

Ранее в Испании показали автопарк игроков «Реала».

чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Италии по футболу Серия A Реал Мадрид Интер Милан Андрей Лунин
Антон Романенко
На самом деле Реал охренел, за второго номера просить 25,когда он в глухом запасе и играть в основе точно не будет.ну это футбольная жадность Даже 20 за вратаря без практики это круто. Так что скорее вброс и про 20 лямов
