За Лунина предлагают 20 млн евро. Реал хочет получить больше
Украинского вратаря хочет подписать Интер
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин летом может перейти в миланский «Интер», сообщает Dosis Futbolera.
По информации источника, новоиспеченный чемпион Италии уже сделал предложение «сливочным» по отношению к 27-летнему голкиперу – за него готовы заплатить 20 миллионов евро.
Однако эта сумма не совсем соответствует ожиданиям «Реала». Мадридский клуб рассчитывает получить за Лунина 25 миллионов евро. По всей вероятности, стороны продолжат переговоры по трансферу украинского вратаря.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
