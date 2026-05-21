  4. ВИДЕО: На чем ездит Лунин? В Испании показали автопарк игроков Реала
21 мая 2026, 12:28 | Обновлено 21 мая 2026, 12:48
ВИДЕО: На чем ездит Лунин? В Испании показали автопарк игроков Реала

Украинский вратарь пользуется моделью BMW M2

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В сети набрало популярность видео, на котором демонстрируется, как игроки мадридского «Реала» приезжают на тренировочную базу клуба.

В ролике видно, что почти все футболисты используют автомобили марки BMW, являющейся официальным спонсором «сливочных» с 2022 года. Только бельгийский вратарь Тибо Куртуа приехал на Ferrari.

Любопытно, что украинский голкипер Андрей Лунин первым появился на клубной базе. Он пользуется моделью BMW M2, стоимость которой начинается от 90 тысяч евро.

Сообщалось, что новый главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо принял важное решение по поводу будущего Лунина.

@anakiin_9 El precio del coche de los jugadores del Real Madrid… 🔥 #pourtoi #coches #realmadridfans ♬ sonido original - anakiin_9
Астон Вилла является рекордсменом еврокубков последних трех сезонов
Уходит в Реал. Лидер Ман Сити покидает команду из-за Гвардиолы
Известны подробности контракта Реала и Моуриньо. Тренер едет в Мадрид
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин Реал Мадрид
Антон Романенко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ переманил очередного таланта Вереса, выиграв борьбу у клубов УПЛ
Футбол | 21 мая 2026, 10:36 1
Дмитрий Маткивский будет выступать за «фиолетовых»

Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Футбол | 20 мая 2026, 16:51 20
Известный в прошлом наставник не видит проблем в том, чтобы «Динамо» обыграло «Чернигов»

Ребров переплюнул всех по размеру залога за Ермака
Футбол | 21.05.2026, 03:32
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Футбол | 21.05.2026, 08:44
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Футбол | 20.05.2026, 16:12
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
ЧМ по хоккею. Сенсация турнира продолжает удивлять, победа Норвегии
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
