ВИДЕО: На чем ездит Лунин? В Испании показали автопарк игроков Реала
Украинский вратарь пользуется моделью BMW M2
В сети набрало популярность видео, на котором демонстрируется, как игроки мадридского «Реала» приезжают на тренировочную базу клуба.
В ролике видно, что почти все футболисты используют автомобили марки BMW, являющейся официальным спонсором «сливочных» с 2022 года. Только бельгийский вратарь Тибо Куртуа приехал на Ferrari.
Любопытно, что украинский голкипер Андрей Лунин первым появился на клубной базе. Он пользуется моделью BMW M2, стоимость которой начинается от 90 тысяч евро.
Сообщалось, что новый главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо принял важное решение по поводу будущего Лунина.
@anakiin_9 El precio del coche de los jugadores del Real Madrid… 🔥 #pourtoi #coches #realmadridfans ♬ sonido original - anakiin_9
