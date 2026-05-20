Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шанс для украинца. Моуриньо принял важное решение по поводу будущего Лунина
Испания
20 мая 2026, 15:17 | Обновлено 20 мая 2026, 15:18
399
0

Шанс для украинца. Моуриньо принял важное решение по поводу будущего Лунина

Португальский тренер уже готовится к новой работе

20 мая 2026, 15:17 | Обновлено 20 мая 2026, 15:18
399
0
Шанс для украинца. Моуриньо принял важное решение по поводу будущего Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Португалец Жозе Моуриньо, который в ближайшее время должен возглавить мадридский «Реал», планирует обновить состав «сливочных», сообщает Fichajes.

По информации источника, речь идет не только о подписании новых игроков, но и о том, чтобы открыть двери для тех, кто не будет отвечать требованиям 63-летнего специалиста.

Отмечается, что под пристальным вниманием Моуриньо будут находиться украинский вратарь Андрей Лунин, защитник Ферлан Менди, полузащитник Эдуарду Камавинга, а также вингеры Родриго Гоэс и Франко Мастантуоно.

План португальского тренера состоит в том, чтобы оценить преданность делу, работу и характер этих игроков. Тем, кто не пройдет этот тест от Моуриньо, будет очень тяжело остаться на Сантьяго Бернабеу.

Ранее в Реале назвали сумму трансфера Лунина, на которого уже есть претендент.

По теме:
Артета является 7-м тренером в истории АПЛ по среднему количеству очков
Артета стал 13-м тренером-победителем АПЛ
Источник: Моуриньо хочет подписать в Реал бомбардира Баварии
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Андрей Лунин Жозе Моуриньо
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Футбол | 19 мая 2026, 14:14 14
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб

Александр вернется в донецкий Шахтер

Александр ГРИЦАЙ – о финале Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла
Футбол | 20 мая 2026, 13:12 0
Александр ГРИЦАЙ – о финале Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла
Александр ГРИЦАЙ – о финале Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла

Интервью на Sport.ua

Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Футбол | 20.05.2026, 06:56
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Динамо запланировало два перехода. Трансфер игрока, похожего на Ваната
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Футбол | 20.05.2026, 10:40
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Бокс | 20.05.2026, 00:28
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
18.05.2026, 09:25 7
Футбол
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
УСИК: «Аль-Шейх сказал, что нашел соперника для меня. Будет великий бой»
18.05.2026, 11:14 1
Бокс
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
19.05.2026, 23:26 81
Футбол
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Барселона нашла замену Левандовски в Украине
18.05.2026, 10:05 18
Футбол
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
Реал решил отблагодарить Лунина. В клубе принято особое решение
20.05.2026, 07:02
Футбол
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
19.05.2026, 09:13 16
Футбол
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
19.05.2026, 07:27 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем