Шанс для украинца. Моуриньо принял важное решение по поводу будущего Лунина

Португалец Жозе Моуриньо, который в ближайшее время должен возглавить мадридский «Реал», планирует обновить состав «сливочных», сообщает Fichajes.

По информации источника, речь идет не только о подписании новых игроков, но и о том, чтобы открыть двери для тех, кто не будет отвечать требованиям 63-летнего специалиста.

Отмечается, что под пристальным вниманием Моуриньо будут находиться украинский вратарь Андрей Лунин, защитник Ферлан Менди, полузащитник Эдуарду Камавинга, а также вингеры Родриго Гоэс и Франко Мастантуоно.

План португальского тренера состоит в том, чтобы оценить преданность делу, работу и характер этих игроков. Тем, кто не пройдет этот тест от Моуриньо, будет очень тяжело остаться на Сантьяго Бернабеу.

