В Реале назвали сумму трансфера Лунина. На украинца уже есть претендент

Мадридский «Реал» не заинтересован в продаже украинского вратаря Андрея Лунина, однако и удерживать его любой ценой клуб не планирует. Об этом сообщает Planeta Realmadrid.

По информации источника, «сливочные» будут согласны продать 27-летнего голкипера, если получат за него достойное предложение и сам украинец попросит о трансфере.

Отмечается, что «Реал» оценивает Лунина в 25-30 млн евро. Именно за такую ​​сумму мадридский клуб готов продать Андрея. Главным претендентом на подписание украинца является миланский «Интер», внимательно следящий за ситуацией с ним.

Сообщалось, что Лунин обратился к «Реалу» с просьбой.