В Реале назвали сумму трансфера Лунина. На украинца уже есть претендент
Андрея хочет подписать гранд Серии А
Мадридский «Реал» не заинтересован в продаже украинского вратаря Андрея Лунина, однако и удерживать его любой ценой клуб не планирует. Об этом сообщает Planeta Realmadrid.
По информации источника, «сливочные» будут согласны продать 27-летнего голкипера, если получат за него достойное предложение и сам украинец попросит о трансфере.
Отмечается, что «Реал» оценивает Лунина в 25-30 млн евро. Именно за такую сумму мадридский клуб готов продать Андрея. Главным претендентом на подписание украинца является миланский «Интер», внимательно следящий за ситуацией с ним.
Сообщалось, что Лунин обратился к «Реалу» с просьбой.
