Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Реале назвали сумму трансфера Лунина. На украинца уже есть претендент
08 мая 2026, 14:56 | Обновлено 08 мая 2026, 15:25
В Реале назвали сумму трансфера Лунина. На украинца уже есть претендент

Андрея хочет подписать гранд Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» не заинтересован в продаже украинского вратаря Андрея Лунина, однако и удерживать его любой ценой клуб не планирует. Об этом сообщает Planeta Realmadrid.

По информации источника, «сливочные» будут согласны продать 27-летнего голкипера, если получат за него достойное предложение и сам украинец попросит о трансфере.

Отмечается, что «Реал» оценивает Лунина в 25-30 млн евро. Именно за такую ​​сумму мадридский клуб готов продать Андрея. Главным претендентом на подписание украинца является миланский «Интер», внимательно следящий за ситуацией с ним.

Сообщалось, что Лунин обратился к «Реалу» с просьбой.

Антон Романенко Источник: PlanetarealMadrid
Вже скільки років та черга стоїт і все збільшується та збільшується, а Лунін все не просить і не просить...
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил решение после драки Вальверде и Тчуамени
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
Маркевич раскрыл причину, по которой он не возглавит сборную Украины
Вопреки логике. Хоккейная Украина борется за попадание в элиту ЧМ
Шестая ракетка мира снялась с грунтового турнира WTA 1000 в Риме
Костюк выступила с официальным заявлением, заговорив о ВСУ
Помощником Мальдеры может стать человек, у которого проводила обыски СБУ
