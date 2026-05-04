Источник: Лунин обратился к Реалу с просьбой

Текущий сезон может стать последним в мадридском «Реале для украинского вратаря Андрея Лунина. Об этом сообщает Todomercadoweb.

27-летний голкипер решил покинуть «Реал», поскольку хочет получать стабильную игровую практику. Интерес к украинцу уже проявили несколько европейских клубов. Сам Андрей планирует отдать предпочтение проекту, где он сможет регулярно выходить в стартовом составе.

Отмечается, что Лунин уже обратился к руководству «сливочных» с просьбой, чтобы его продали по завершении текущего сезона. В мадридском клубе готовы отпустить вратаря, но только в том случае если получат за него достойное предложение.

Сообщалось, что в «Реале» изменили планы на Лунина после сильного выступления украинца.