Источник: Лунин обратился к Реалу с просьбой
Украинец решил покинуть Мадрид
Текущий сезон может стать последним в мадридском «Реале для украинского вратаря Андрея Лунина. Об этом сообщает Todomercadoweb.
27-летний голкипер решил покинуть «Реал», поскольку хочет получать стабильную игровую практику. Интерес к украинцу уже проявили несколько европейских клубов. Сам Андрей планирует отдать предпочтение проекту, где он сможет регулярно выходить в стартовом составе.
Отмечается, что Лунин уже обратился к руководству «сливочных» с просьбой, чтобы его продали по завершении текущего сезона. В мадридском клубе готовы отпустить вратаря, но только в том случае если получат за него достойное предложение.
Сообщалось, что в «Реале» изменили планы на Лунина после сильного выступления украинца.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
