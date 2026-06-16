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Лига Европы
16 июня 2026, 09:40 | Обновлено 16 июня 2026, 10:00
627
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16 июня пройдет жеребьевка Q1 ЛЕ. У Динамо – 6 возможных соперников

Жеребьевка 1-го раунда квалификации Лиги Европы состоится 16 июня в 18:00

16 июня 2026, 09:40 | Обновлено 16 июня 2026, 10:00
627
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16 июня пройдет жеребьевка Q1 ЛЕ. У Динамо – 6 возможных соперников
Getty Images/Global Images Ukraine
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В УЕФА официально подтвердили, что у киевского Динамо есть 6 потенциальных соперников в квалификации Q1 Лиги Европы.

16 июня в 18:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1-го раунда отбора Лиги Европы 2026/27.

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Киевское Динамо как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого раунда отбора (Q1) Лиги Европы, где будет иметь статус сеяной команды.

Если в ЛЧ и ЛК все команды перед жеребьевкой для удобства разбили на группы, то в ЛЕ решили оставить все клубы в одной группе.

12 команд поделены на 6 сеяных и несеяных. У Динамо – 6 возможных соперников в Q1 ЛЕ.

Возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы

  • Жилина (Словакия)
  • Войводина (Сербия)
  • Университатя Клуж (Румыния)
  • Алюминий (Словения)
  • Дерри Сити (Ирландия)
  • Вестри (Исландия)

Киевской команде нужно пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап Лиги Европы. В случае неудачи в одном из раундов – клуб перейдет в Лигу конференций.

Жеребьевка первого раунда отбора ЛЕ запланирована на 16 июня. Матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 9 и 16 июля.

Второй раунд квалификации Лиги Европы: жеребьевка состоится 17 июня, а поединки пройдут 23 и 30 июля.

Финал Лиги Европы 2026/27 запланирован на 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27. Жеребьевка квалификации Q1

🔹 Сеяные: Ференцварош (Венгрия), Карабах (Азербайджан), Шериф Тирасполь (Молдова), Динамо Киев (Украина), Хайдук Сплит (Хорватия), ЦСКА София (Болгария)

🔹 Несеяные: Жилина (Словакия), Войводина (Сербия), Университатя Клуж (Румыния), Алюминий (Словения), Дерри Сити (Ирландия), Вестри (Исландия)

Корзины посева

Инфографика: Q1 Лиги Европы

Инфографика: Q2 Лиги Европы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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