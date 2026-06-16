16 июня пройдет жеребьевка Q1 ЛЕ. У Динамо – 6 возможных соперников
Жеребьевка 1-го раунда квалификации Лиги Европы состоится 16 июня в 18:00
В УЕФА официально подтвердили, что у киевского Динамо есть 6 потенциальных соперников в квалификации Q1 Лиги Европы.
16 июня в 18:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1-го раунда отбора Лиги Европы 2026/27.
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Киевское Динамо как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого раунда отбора (Q1) Лиги Европы, где будет иметь статус сеяной команды.
Если в ЛЧ и ЛК все команды перед жеребьевкой для удобства разбили на группы, то в ЛЕ решили оставить все клубы в одной группе.
12 команд поделены на 6 сеяных и несеяных. У Динамо – 6 возможных соперников в Q1 ЛЕ.
Возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
- Жилина (Словакия)
- Войводина (Сербия)
- Университатя Клуж (Румыния)
- Алюминий (Словения)
- Дерри Сити (Ирландия)
- Вестри (Исландия)
Киевской команде нужно пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап Лиги Европы. В случае неудачи в одном из раундов – клуб перейдет в Лигу конференций.
Жеребьевка первого раунда отбора ЛЕ запланирована на 16 июня. Матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 9 и 16 июля.
Второй раунд квалификации Лиги Европы: жеребьевка состоится 17 июня, а поединки пройдут 23 и 30 июля.
Финал Лиги Европы 2026/27 запланирован на 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.
🏆 Лига Европы 2026/27. Жеребьевка квалификации Q1
🔹 Сеяные: Ференцварош (Венгрия), Карабах (Азербайджан), Шериф Тирасполь (Молдова), Динамо Киев (Украина), Хайдук Сплит (Хорватия), ЦСКА София (Болгария)
🔹 Несеяные: Жилина (Словакия), Войводина (Сербия), Университатя Клуж (Румыния), Алюминий (Словения), Дерри Сити (Ирландия), Вестри (Исландия)
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Инфографика: Q1 Лиги Европы
Инфографика: Q2 Лиги Европы
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