Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q1 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
16 июня состоится жеребьевка первого раунда квалификации ЛЕ
16 июня в 16:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2026/27.
Киевское Динамо как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.
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Киевской команде нужно пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.
Возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
- Жилина (Словакия)
- Войводина (Сербия)
- Университатя Клуж (Румыния)
- Алюминий (Словения)
- Дерри Сити (Ирландия)
- Вестри (Исландия)
Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 16 июня. Матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 9 и 16 июля.
Второй раунд квалификации Лиги Европы: жеребьевка состоится 17 июня, а поединки пройдут 23 и 30 июля.
Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте.
Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q1 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 16 июня в 16:00
🏆 Лига Европы 2026/27. Жеребьевка квалификации Q1
Корзины посева
🔹 Сеяные: Ференцварош (Венгрия), Карабах (Азербайджан), Шериф Тирасполь (Молдова), Динамо Киев (Украина), Хайдук Сплит (Хорватия), ЦСКА София (Болгария)
🔹 Несеяные: Жилина (Словакия), Войводина (Сербия), Университатя Клуж (Румыния), Алюминий (Словения), Дерри Сити (Ирландия), Вестри (Исландия)
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