16 июня в 16:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка первого раунда квалификации Лиги Европы 2026/27.

Киевское Динамо как обладатель Кубка Украины начнет выступление в еврокубках с первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы.

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Киевской команде нужно пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы

Жилина (Словакия)

Войводина (Сербия)

Университатя Клуж (Румыния)

Алюминий (Словения)

Дерри Сити (Ирландия)

Вестри (Исландия)

Жеребьевка первого раунда отбора запланирована на 16 июня. Матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 9 и 16 июля.

Второй раунд квалификации Лиги Европы: жеребьевка состоится 17 июня, а поединки пройдут 23 и 30 июля.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте.

Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q1 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 16 июня в 16:00

🏆 Лига Европы 2026/27. Жеребьевка квалификации Q1

Корзины посева

🔹 Сеяные: Ференцварош (Венгрия), Карабах (Азербайджан), Шериф Тирасполь (Молдова), Динамо Киев (Украина), Хайдук Сплит (Хорватия), ЦСКА София (Болгария)

🔹 Несеяные: Жилина (Словакия), Войводина (Сербия), Университатя Клуж (Румыния), Алюминий (Словения), Дерри Сити (Ирландия), Вестри (Исландия)

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