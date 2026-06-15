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Италия
15 июня 2026, 17:11 |
183
0

ОФИЦИАЛЬНО. Маурицио Сарри – главный тренер Аталанты

Контракт действует до 2029 года

15 июня 2026, 17:11 |
183
0
ОФИЦИАЛЬНО. Маурицио Сарри – главный тренер Аталанты
ФК Аталанта. Маурицио Сарри
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«Аталанта» официально объявила о начале сотрудничества с известным итальянским тренером Маурицио Сарри.

Клуб опубликовал соответствующее заявление, в котором приветствовал 67-летнего специалиста в качестве нового главного тренера бергамацев.

«ФК «Аталанта» рада объявить о назначении Маурицио Сарри главным тренером первой команды. За свою выдающуюся тренерскую карьеру Сарри провел в качестве тренера более 800 профессиональных матчей. Среди его достижений – победа в Лиге Европы УЕФА и чемпионство в Серии А», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сарри подпишет с «Аталантой» трехлетний контракт с годовой зарплатой в размере 3,5 млн евро.

Последним клубом Сарри был «Лацио», который в прошлом сезоне он довел до финала Кубка Италии. До этого специалист тренировал такие известные клубы, как «Ювентус», «Челси» и «Наполи».

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Маурицио Сарри Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера
Андрей Плыгун Источник: ФК Аталанта Бергамо
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