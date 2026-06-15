ОФИЦИАЛЬНО. Маурицио Сарри – главный тренер Аталанты

«Аталанта» официально объявила о начале сотрудничества с известным итальянским тренером Маурицио Сарри.

Клуб опубликовал соответствующее заявление, в котором приветствовал 67-летнего специалиста в качестве нового главного тренера бергамацев.

«ФК «Аталанта» рада объявить о назначении Маурицио Сарри главным тренером первой команды. За свою выдающуюся тренерскую карьеру Сарри провел в качестве тренера более 800 профессиональных матчей. Среди его достижений – победа в Лиге Европы УЕФА и чемпионство в Серии А», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сарри подпишет с «Аталантой» трехлетний контракт с годовой зарплатой в размере 3,5 млн евро.

Последним клубом Сарри был «Лацио», который в прошлом сезоне он довел до финала Кубка Италии. До этого специалист тренировал такие известные клубы, как «Ювентус», «Челси» и «Наполи».