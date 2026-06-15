Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Милана
Итальянский гранд возглавит португальский специалист Рубен Аморим
Португальский специалист Рубен Аморим стает главным тренером «Милана». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 40-летний специалист заменит у руля итальянского гранда Массимилиано Аллегри. Срок соглашения между сторонами будет рассчитан до лета 2028 года с опцией продления на еще один сезон. Клуб и тренер уже достигли устного соглашения.
«Милан» завершил сезон чемпионата Италии на пятой позиции, набрав 70 очков.
Последним место Рубена Аморима был «Манчестер Юнайтед», английский гранд он покинул в январе 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что «Милан» нацелился на украинского форварда.
🚨🔴⚫️ BREAKING: Rúben Amorim to AC Milan as new head coach, HERE WE GO! 🇵🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026
Verbal agreement done on deal valid until June 2028 plus option until June 2029.
Amorim has accepted all conditions and will sign this week as new Milan manager. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/j3ry7G3mYq
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