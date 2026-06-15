Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Милана

Португальский специалист Рубен Аморим стает главным тренером «Милана». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 40-летний специалист заменит у руля итальянского гранда Массимилиано Аллегри. Срок соглашения между сторонами будет рассчитан до лета 2028 года с опцией продления на еще один сезон. Клуб и тренер уже достигли устного соглашения.

«Милан» завершил сезон чемпионата Италии на пятой позиции, набрав 70 очков.

Последним место Рубена Аморима был «Манчестер Юнайтед», английский гранд он покинул в январе 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» нацелился на украинского форварда.