Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Милана
Италия
15 июня 2026, 13:09 | Обновлено 15 июня 2026, 13:11
1101
2

Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Милана

Итальянский гранд возглавит португальский специалист Рубен Аморим

15 июня 2026, 13:09 | Обновлено 15 июня 2026, 13:11
1101
2 Comments
Фабрицио Романо назвал нового главного тренера Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Португальский специалист Рубен Аморим стает главным тренером «Милана». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 40-летний специалист заменит у руля итальянского гранда Массимилиано Аллегри. Срок соглашения между сторонами будет рассчитан до лета 2028 года с опцией продления на еще один сезон. Клуб и тренер уже достигли устного соглашения.

«Милан» завершил сезон чемпионата Италии на пятой позиции, набрав 70 очков.

Последним место Рубена Аморима был «Манчестер Юнайтед», английский гранд он покинул в январе 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» нацелился на украинского форварда.

По теме:
БАРАНОВ: «Знаю большую часть команды»
Бавария подпишет вингера за 55 миллионов евро. Романо подтвердил
Известный клуб отказался от подписания Рэшфорда и переключился на Довбика
Рубен Аморим Милан Серия A чемпионат Италии по футболу назначение тренера Фабрицио Романо Массимилиано Аллегри
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболист сборной Украины показал свой роскошный отдых
Футбол | 15 июня 2026, 08:08 6
ФОТО. Футболист сборной Украины показал свой роскошный отдых
ФОТО. Футболист сборной Украины показал свой роскошный отдых

Георгий Судаков продолжает наслаждаться Италией

Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Теннис | 14 июня 2026, 17:40 8
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне

Донна Векич в двух сетах переиграла Эмму Радукану в финале британского пятисотника

Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Футбол | 14.06.2026, 17:39
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Футбол | 14.06.2026, 18:05
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Ливерпуль заменит свою звезду на самого дорогого игрока сборной Украины
Футбол | 15.06.2026, 11:09
Ливерпуль заменит свою звезду на самого дорогого игрока сборной Украины
Ливерпуль заменит свою звезду на самого дорогого игрока сборной Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мілан жалко прямий шлях в нікуди з таким тренером-фізкультурником
Ответить
+2
Ну навіщо? Невже у світі не має тренера який би зумів повернути Мілану його велич? Аморім - це явно не той варіант. Він вже показав свою роботу в МЮ. Можливо для команди не з топ 5 чемпіогатів він і підходить зі своїм рівнем тренерського інтелекту, але не для топ команд, де всі очікують результату тут і зараз. Тому призначення Аморіма - це авантюра яка коштуватиме Мілану і очок в таблиці і результатів на євро арені. Гавряд чи зможе він принести щось корисне для команди. Скоріш за все ще до кінця першого кола серії А він буде відправлений у відставку.
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский нашел себе новый клуб
14.06.2026, 20:31
Футзал
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
13.06.2026, 08:40 12
Футбол
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
Жеребьевка WTA 500 в Берлине. Определена первая соперница Свитолиной
Жеребьевка WTA 500 в Берлине. Определена первая соперница Свитолиной
13.06.2026, 23:15
Теннис
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
13.06.2026, 09:45 10
Футбол
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
Маркевич назвал игроков, которые точно нужны Динамо: «Это пойдет на пользу»
14.06.2026, 11:58
Футбол
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
Сенсационный обмен. Известный клуб хочет подписать Романа Яремчука
14.06.2026, 08:24 4
Футбол
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
«Там есть солдаты». Джошуа выступил с откровенным признанием об Усике
14.06.2026, 02:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем