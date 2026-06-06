Легендарный клуб нацелился на Матвея Пономаренко. Есть конкуренты
«Милан» заинтересован в форварде «Динамо»
Украинский нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко привлекает внимание «Милана». Об этом сообщает Жоао Ван Бойсен.
По информации источника, итальянский гранд следит за 20-летним футболистом. Украинец также интересен «РБ Лейпциг», «Боруссии» Дортмунд, «Брентфорду» и «Спортингу».
В прошедшем сезоне на счету Матвея Пономаренко 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 24 результативными ударами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Пономаренко попал на радары четвертьфиналиста ЛЧ.
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