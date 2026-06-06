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  4. Легендарный клуб нацелился на Матвея Пономаренко. Есть конкуренты
Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 13:58 |
812
0

Легендарный клуб нацелился на Матвея Пономаренко. Есть конкуренты

«Милан» заинтересован в форварде «Динамо»

06 июня 2026, 13:58 |
812
0
Легендарный клуб нацелился на Матвея Пономаренко. Есть конкуренты
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Украинский нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко привлекает внимание «Милана». Об этом сообщает Жоао Ван Бойсен.

По информации источника, итальянский гранд следит за 20-летним футболистом. Украинец также интересен «РБ Лейпциг», «Боруссии» Дортмунд, «Брентфорду» и «Спортингу».

В прошедшем сезоне на счету Матвея Пономаренко 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 24 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Пономаренко попал на радары четвертьфиналиста ЛЧ.

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Динамо Киев трансферы Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу трансферы УПЛ Матвей Пономаренко трансферы Бундеслиги Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг трансферы Серии A Милан трансферы АПЛ Брентфорд
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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