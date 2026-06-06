Легендарный клуб нацелился на Матвея Пономаренко. Есть конкуренты

Украинский нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко привлекает внимание «Милана». Об этом сообщает Жоао Ван Бойсен.

По информации источника, итальянский гранд следит за 20-летним футболистом. Украинец также интересен «РБ Лейпциг», «Боруссии» Дортмунд, «Брентфорду» и «Спортингу».

В прошедшем сезоне на счету Матвея Пономаренко 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 24 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Пономаренко попал на радары четвертьфиналиста ЛЧ.