Четвертьфиналист ЛЧ нацелился на Матвея Пономаренко

Украинский нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в «Спортинге». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, 21-кратный чемпион Португалии добавил бомбардира киевского клуба в свой шорт-лист. Он может стать заменой Луиса Суареса.

В прошедшем сезоне на счету Матвея Пономаренко 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 24 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нашло усиление перед стартом в Лиге Европы.