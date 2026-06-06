Португалия06 июня 2026, 13:11 | Обновлено 06 июня 2026, 13:12
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Четвертьфиналист ЛЧ нацелился на Матвея Пономаренко
Украинский форвард «Динамо» привлекает внимание «Спортинга»
06 июня 2026, 13:11 | Обновлено 06 июня 2026, 13:12
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Украинский нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко может продолжить карьеру в «Спортинге». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, 21-кратный чемпион Португалии добавил бомбардира киевского клуба в свой шорт-лист. Он может стать заменой Луиса Суареса.
В прошедшем сезоне на счету Матвея Пономаренко 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 24 результативными ударами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» нашло усиление перед стартом в Лиге Европы.
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