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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 11:11 |
517
0

Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры

Киевский клуб контактировал с агентами Теди Цары, который намерен покинуть «Александрию»

06 июня 2026, 11:11 |
517
0
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
ФК Александрия. Теди Цара
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Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке в поиске игроков, которые могли бы усилить команду Игоря Костюка перед стартом в Лиге Европы.

По информации портала Albanian Scout, который специализируется на албанских футболистах, «бело-синие» заинтересованы в услугах вингера «Александрии» Теди Цары.

Сообщается, что киевский клуб провел предварительные переговоры с агентами легионера, который решил покинуть «горожан» после завершения нынешнего сезона.

В кампании 2025/26 Цара провел 31 матч, в которых забил шесть голов и отдал три ассиста. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.

«Динамо» продолжает подготовку к старту в Лиге Европы – подопечные Костюка начнут свой путь с первого квалификационного раунда.

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Динамо Киев Игорь Костюк Александрия Теди Цара трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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