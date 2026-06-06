Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры

Киевское «Динамо» продолжает работу на трансферном рынке в поиске игроков, которые могли бы усилить команду Игоря Костюка перед стартом в Лиге Европы.

По информации портала Albanian Scout, который специализируется на албанских футболистах, «бело-синие» заинтересованы в услугах вингера «Александрии» Теди Цары.

Сообщается, что киевский клуб провел предварительные переговоры с агентами легионера, который решил покинуть «горожан» после завершения нынешнего сезона.

В кампании 2025/26 Цара провел 31 матч, в которых забил шесть голов и отдал три ассиста. Контракт вингера истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.

«Динамо» продолжает подготовку к старту в Лиге Европы – подопечные Костюка начнут свой путь с первого квалификационного раунда.