Минус 12 футболистов. Клуб Украинской Премьер-лиги покинут все легионеры

Серебряный призер чемпионата Украины 2024/25 – «Александрия» – останется без легионеров после завершения нынешнего сезона и вылета в Первую лигу.

Ожидается, что из команды уйдут защитники Мигел Кампуш, Жослен Беиратче, Янис Амаш, полузащитники Фернандо Энрике, Матеус Амарал, вингеры Теди Цара, Папа Ндиага Яде, Жота, Мауро Родригеш, Жонатан да Силва и форвард Брайан Кастильо.

«Александрия» потеряла шансы на сохранение места в элите и уже готовится к предстоящему сезону. Главным тренером команды остается Владимир Шаран.

Фактически все легионеры покинут клуб, однако Шаран постепенно собирает игроков на следующий сезон в Первой лиге. Тренер связывался с некоторыми игроками, имеющими опыт выступлений в чемпионате Украины и сказал, что рассчитывает видеть их в команде летом», – сообщил источник.

«Горожане» набрали 13 баллов и разместились на 15-й позиции в турнирной таблице. Соперника команды Шарана в следующих турах станут львовский «Рух» и криворожский «Кривбасс».