  4. Минус 12 футболистов. Клуб Украинской Премьер-лиги покинут все легионеры
15 мая 2026, 12:12 |
Минус 12 футболистов. Клуб Украинской Премьер-лиги покинут все легионеры

«Александрия» останется без иностранцев, Шаран начал искать усиление на украинском рынке

Серебряный призер чемпионата Украины 2024/25 – «Александрия» – останется без легионеров после завершения нынешнего сезона и вылета в Первую лигу.

Ожидается, что из команды уйдут защитники Мигел Кампуш, Жослен Беиратче, Янис Амаш, полузащитники Фернандо Энрике, Матеус Амарал, вингеры Теди Цара, Папа Ндиага Яде, Жота, Мауро Родригеш, Жонатан да Силва и форвард Брайан Кастильо.

«Александрия» потеряла шансы на сохранение места в элите и уже готовится к предстоящему сезону. Главным тренером команды остается Владимир Шаран.

Фактически все легионеры покинут клуб, однако Шаран постепенно собирает игроков на следующий сезон в Первой лиге. Тренер связывался с некоторыми игроками, имеющими опыт выступлений в чемпионате Украины и сказал, что рассчитывает видеть их в команде летом», – сообщил источник.

«Горожане» набрали 13 баллов и разместились на 15-й позиции в турнирной таблице. Соперника команды Шарана в следующих турах станут львовский «Рух» и криворожский «Кривбасс».

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Мигел Кампуш Жослен Беиратш Янис Амаш Матеус Амарал Теди Цара Папа Ндиага Яде Жота (Пауло дос Сантос Перейра) Мауро Родригеш Жонатан да Силва Брайан Кастильо Владимир Шаран
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
Цього варто було очікувати
