Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич остался разочарован игрой «Александрии», которая потерпела очередное поражение в сезоне, уступив луганской «Заре» (1:2).

– «Александрия» больше всего разочаровала в 28-м туре. Она меня не перестает разочаровывать. Уже столько матчей без побед. Еще в том году финишировали вторыми, а теперь вылетают в Первую лигу. Распродали всех и думали, что и дальше все будет хорошо. Однако нет, так оно не работает.

– Кто, по вашему мнению, виноват в этом провале? Никто не ожидал, что Александрия настолько плохо проведет следующий сезон после исторического успеха в чемпионате.

– Больше всего вопросов к руководству клуба, на то оно и руководство. Надо понимать, что вы делаете, какие последствия могут быть. Разве можно распродать всех основных игроков, а взять... Даже не знаю, какое слово лучше подобрать. Такое впечатление, что этих футболистов где-то с рынка взяли на прилавке с овощами.

– Верите, что «Александрия» через год сможет вернуться в элитный дивизион? Была ли вообще необходима эта перезагрузка вместе с Владимиром Шараном, чтобы через год создать новую команду и коллектив?

– Наверное, Шаран для этого и пришел. Уже давно было ясно, что «Александрия» вылетит. Однако Шаран уже это делал – выводил команду в Премьер-лигу. Думаю, выведет и еще раз, – подытожил Маркевич.

