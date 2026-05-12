Искать спасение в кабинетах. Заря добила Александрию

Сезон украинской Премьер-лиги постепенно подходит к логическому завершению. Но для определенной группы команд любые турнирные задачи уже успели раствориться в воздухе несколько недель назад, тогда как для некоторых других самое интересное только начиналось. Именно такая пара коллективов открывала двадцать восьмой тур национального первенства матчем на КСК «Ника», в котором «Александрия» продолжала бороться за выживание, тогда как соперники в лице луганской «Зари» своей задачей видели скорее сохранение лица клуба при отсутствии глобальных турнирных задач.

О последнем свидетельствовал даже тот банальный факт, что Виктор Скрипник выставил на этот гостевой матч стартовый состав, который можно было считать далеким от основного. Возможно, это стало следствием отношения футболистов «мужиков» к делу в предыдущих встречах, ведь мы уже видели попытки их тренера вернуть команду мыслями на поле и вывести из «чемоданного» настроения. И никто при этом, судя по первым минутам матча, не сказал бы, что эта ротация как-то негативно повлияла на «Зарю».

Там скорее наоборот едва не получилось так, что «Александрия» под давлением жаждущих игры соперников рисковала пропустить быстрый мяч, который гарантированно разрушил бы ее планы на этот игровой день. «Полиграфы» просто отбивались от передач к своей штрафной добрую половину первого тайма, и только потом, ближе к перерыву, начали что-то предлагать в ответ.

Однако в итоге хозяевам всё же удалось переиграть «Зарю» хотя бы по количеству созданных опасных моментов в первой половине матча. Особенно жарко было в штрафной Сапутина на последних минутах, когда мяч даже прилетел в перекладину над его головой в результате мощного удара с лету от Кампуша. И также вспоминаем момент Цары за мгновение до этого, так что «полиграфы» не просто оправились на фоне тяжелого старта, но и начали претендовать на что-то конкретное.

Однако начало второго тайма расставило все по своим местам. Скрипник вернулся после перерыва с заменами, выпустив на поле Будковского и Слесаря, что лишь подтвердило нежелание «Зари» отпускать эту игру. И в конце концов ошиблись и сами хозяева поля. На ровном месте попадание мяча в руку Ващенко на 54-й минуте привело к назначению пенальти, который реализовал тот же Будковский ударом в левый нижний угол, благодаря чему догнал Матвея Пономаренко в гонке бомбардиров с 12 голами в активе.

За мгновение до первого результативного удара луганской команды был удален за чрезмерные эмоции Шаран из технической зоны, поэтому нетрудно было догадаться, что «полиграфы» начнут проваливаться в дальнейшем. И вот второй мяч не заставил себя ждать, когда Будковский передачей с правого фланга ассистировал в зону перед штрафной Мичину, а тому удался удивительно точный удар вторым касанием с лету в правый угол чужих ворот.

Несмотря на то, что уже в следующей атаке Кремчанину удалось отдать голевую передачу на левый фланг штрафной соперника под удар Царе в дальний угол, спасения для «Александрии» в этой игре так и не произошло. А последние минуты вообще стали для хозяев фарсом, потому что вслед за тренером предупреждения получили Скорко и Кампуш за банальную потерю концентрации, из-за чего были удалены, а и без того демотивированная команда едва дотянула до финального свистка. И уже точно вылетела из УПЛ, но только по спортивному принципу – в нашем футболе это все еще не приговор.

Следующий матч «Александрия» проведет на поле львовского «Руха», тогда как луганская «Заря» примет житомирское «Полесье».

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Александрия» – «Заря» – 1:2

Голы: Цара, 77 – Будковский, 56 (пен.), Мичин, 75

Предупреждения: Скорко, 30, Кампуш, 90+3 – Саллиеу, 25, Жуниньо, 45

Удаление: Скорко, 85 (второе предупреждение), Кампуш, 90+5 (второе предупреждение)

«Александрия»: Макаренко – Власюк, Беиратче, Кампуш, Бутко (Родригеш, 62), Скорко – Ндиага, Булеца (Мишнев, 80), Ващенко (Шостак, 84), Цара – Кастильо (Кремчанин, 62).

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Башич (Эскинья, 79), Джордан, Малыш – Елавич, Дришлюк, Саллиеу (Попара, 64), Горбач (Слесарь, 46) – Задорожный (Будковский, 46), Верлей (Мичин, 65).

Арбитр: Евгений Цибулько (Черкассы).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ) – 7 (4): 17 (3)

Угловые – 5:7

Оффсайды – 0:2

Температура: 22°C