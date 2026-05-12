Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Искать спасение в кабинетах. Заря добила Александрию
Премьер-лига
Александрия
12.05.2026 13:00 – FT 1 : 2
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 15:04 | Обновлено 12 мая 2026, 15:41
1837
11

Искать спасение в кабинетах. Заря добила Александрию

Команда Шарана осталась без математических шансов на дальнейшие выступления в УПЛ

12 мая 2026, 15:04 | Обновлено 12 мая 2026, 15:41
1837
11 Comments
Искать спасение в кабинетах. Заря добила Александрию
УПЛ

Сезон украинской Премьер-лиги постепенно подходит к логическому завершению. Но для определенной группы команд любые турнирные задачи уже успели раствориться в воздухе несколько недель назад, тогда как для некоторых других самое интересное только начиналось. Именно такая пара коллективов открывала двадцать восьмой тур национального первенства матчем на КСК «Ника», в котором «Александрия» продолжала бороться за выживание, тогда как соперники в лице луганской «Зари» своей задачей видели скорее сохранение лица клуба при отсутствии глобальных турнирных задач.

О последнем свидетельствовал даже тот банальный факт, что Виктор Скрипник выставил на этот гостевой матч стартовый состав, который можно было считать далеким от основного. Возможно, это стало следствием отношения футболистов «мужиков» к делу в предыдущих встречах, ведь мы уже видели попытки их тренера вернуть команду мыслями на поле и вывести из «чемоданного» настроения. И никто при этом, судя по первым минутам матча, не сказал бы, что эта ротация как-то негативно повлияла на «Зарю».

Там скорее наоборот едва не получилось так, что «Александрия» под давлением жаждущих игры соперников рисковала пропустить быстрый мяч, который гарантированно разрушил бы ее планы на этот игровой день. «Полиграфы» просто отбивались от передач к своей штрафной добрую половину первого тайма, и только потом, ближе к перерыву, начали что-то предлагать в ответ.

Однако в итоге хозяевам всё же удалось переиграть «Зарю» хотя бы по количеству созданных опасных моментов в первой половине матча. Особенно жарко было в штрафной Сапутина на последних минутах, когда мяч даже прилетел в перекладину над его головой в результате мощного удара с лету от Кампуша. И также вспоминаем момент Цары за мгновение до этого, так что «полиграфы» не просто оправились на фоне тяжелого старта, но и начали претендовать на что-то конкретное.

Однако начало второго тайма расставило все по своим местам. Скрипник вернулся после перерыва с заменами, выпустив на поле Будковского и Слесаря, что лишь подтвердило нежелание «Зари» отпускать эту игру. И в конце концов ошиблись и сами хозяева поля. На ровном месте попадание мяча в руку Ващенко на 54-й минуте привело к назначению пенальти, который реализовал тот же Будковский ударом в левый нижний угол, благодаря чему догнал Матвея Пономаренко в гонке бомбардиров с 12 голами в активе.

За мгновение до первого результативного удара луганской команды был удален за чрезмерные эмоции Шаран из технической зоны, поэтому нетрудно было догадаться, что «полиграфы» начнут проваливаться в дальнейшем. И вот второй мяч не заставил себя ждать, когда Будковский передачей с правого фланга ассистировал в зону перед штрафной Мичину, а тому удался удивительно точный удар вторым касанием с лету в правый угол чужих ворот.

Несмотря на то, что уже в следующей атаке Кремчанину удалось отдать голевую передачу на левый фланг штрафной соперника под удар Царе в дальний угол, спасения для «Александрии» в этой игре так и не произошло. А последние минуты вообще стали для хозяев фарсом, потому что вслед за тренером предупреждения получили Скорко и Кампуш за банальную потерю концентрации, из-за чего были удалены, а и без того демотивированная команда едва дотянула до финального свистка. И уже точно вылетела из УПЛ, но только по спортивному принципу – в нашем футболе это все еще не приговор.

Следующий матч «Александрия» проведет на поле львовского «Руха», тогда как луганская «Заря» примет житомирское «Полесье».

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Александрия» – «Заря» – 1:2

Голы: Цара, 77 – Будковский, 56 (пен.), Мичин, 75

Предупреждения: Скорко, 30, Кампуш, 90+3 – Саллиеу, 25, Жуниньо, 45

Удаление: Скорко, 85 (второе предупреждение), Кампуш, 90+5 (второе предупреждение)

«Александрия»: Макаренко – Власюк, Беиратче, Кампуш, Бутко (Родригеш, 62), Скорко – Ндиага, Булеца (Мишнев, 80), Ващенко (Шостак, 84), Цара – Кастильо (Кремчанин, 62).

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Башич (Эскинья, 79), Джордан, Малыш – Елавич, Дришлюк, Саллиеу (Попара, 64), Горбач (Слесарь, 46) – Задорожный (Будковский, 46), Верлей (Мичин, 65).

Арбитр: Евгений Цибулько (Черкассы).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ) – 7 (4): 17 (3)
Угловые – 5:7
Оффсайды – 0:2

АЛЕКСАНДРИЯ - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

По теме:
Чемпионат U-19. Шахтер и Динамо выиграли, осталось два тура
Эпицентр – Полесье. Видео голов и обзор (обновляется)
ОФИЦИАЛЬНО. От серебра до вылета. Александрия покинет УПЛ
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Заря отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Динамо отказался возвращаться в Киев и покинет клуб
Футбол | 12 мая 2026, 05:42 8
Футболист Динамо отказался возвращаться в Киев и покинет клуб
Футболист Динамо отказался возвращаться в Киев и покинет клуб

Георгий Цитаишвили получит статус свободного агента

Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Футбол | 12 мая 2026, 07:08 22
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин

Андрей попал в список «неприкасаемых»

«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера
Футбол | 11.05.2026, 17:46
«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера
«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера
Ребров получил официальное предложение после ухода из сборной Украины
Футбол | 12.05.2026, 12:55
Ребров получил официальное предложение после ухода из сборной Украины
Ребров получил официальное предложение после ухода из сборной Украины
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Теннис | 11.05.2026, 18:05
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Там ще й Шарана вилучили — здається, про пеналь висловився.
А до чого "кабінети" в заголовку?
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
автор а при чому тут кабінети??? ти шо купишь придурок?
Ответить
+4
Не понятно, с чего Шаран возмутился.
Ответить
+4
4.08.2025
Тіпок pfk_alexandria вирішив "поржати" над Динамо.
Жарт виявився - бумерангом.
https://sport.ua/uk/news/784714-kiivske-dinamo-diznalosya-potentsiynogo-sup
ernika-u-q4-ligi-chempioniv#comments10900487
Ответить
0
Нарешті ця недокоманда йде туди, куди належить - в пердів!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
До повернення Шарана Олександрія грала цікавіше. Дурні будуть, якщо в міжсезоння не проведуть зворотну ротацію. А у Зорі цікавий склад, але потрібен тренер під нього, Скрипник вже не тягне.
Ответить
-2
Молодцы Заря🎉 На Луганском характере🎉
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Иран принял официальное решение об участии в ЧМ-2026
Иран принял официальное решение об участии в ЧМ-2026
11.05.2026, 07:08 4
Футбол
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 36
Футбол
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
Отец Дюбуа принял решение по поводу Усика после выдающейся победы
11.05.2026, 07:46 1
Бокс
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 66
Футбол
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
12.05.2026, 15:22
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем