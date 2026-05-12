Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Александрия» – «Заря» – 0:0

«Александрия»: Макаренко – Власюк, Беиратче, Кампуш, Бутко, Скорко – Ндиага, Булеца, Ващенко, Цара – Кастильо.

Запасные: Долгий, Амарал, Прокопенко, Хмелевский, Черныш, Шостак, Мышнев, Хуссейн, Шулянский, Кремчанин, Родригеш.

«Заря»: Сапутин – Жуниньо, Башич, Джордан, Малыш – Елавич, Дришлюк, Саллиеу, Горбач – Задорожный, Верлей.

Запасные: Турбаевский, Косовский, Пердута, Эскинья, Яныч, Вантух, Папара, Мичин, Слесарь, Будковский.

Арбитр: Евгений Цибулько (Черкассы).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Во вторник, 12-го мая, состоится поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и луганская «Заря». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 13:00.

Команда Владимира Шарана все еще может чудом остаться в УПЛ, даже несмотря на пребывание в зоне прямого вылета. Но критически важно не оказаться последней в турнирной таблице. А СК «Полтава» постоянно поджимает и отстает всего на один балл. Поэтому матч против немотивированной, но все равно достаточно крепкой «Зари» может оказаться одним из последних шансов «Александрии».

