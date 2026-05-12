  4. Александрия – Заря – 1:2. Поражение и два удаления. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Александрия
12.05.2026 13:00 – FT 1 : 2
Заря
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 14:41 | Обновлено 12 мая 2026, 15:33
Александрия – Заря – 1:2. Поражение и два удаления. Видео голов и обзор

Подопечные Владимира Шарана досрочно вылетели в Первую лигу после неудачи в матче 28-го тура

ФК Заря Луганск

«Александрия» и луганская «Заря» встретились во вторник, 12 мая, в противостоянии 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26. Подопечные Владимира Шарана уступили со счетом 1:2 и досрочно вылетели из элитного дивизиона.

Во втором тайме гости вышли вперед после реализованного пенальти от форварда Филиппа Будковского и точного удара Петара Мичина. Гол Теди Цары не спас «горожан» от поражения.

«Александрия» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 баллов. В следующем матче «горожане» проведут выездной поединок против львовского «Руха».

«Заря» осталась на восьмой позиции, имея в своем активе 42 пункта. В поединке 29-го тура луганский клуб сыграет на домашней арене против житомирского «Полесья».

Украинская Премьер-лига, 28-й тур. 12 мая

Александрия – Заря – 1:2

Голы: Цара, 77 – Будковский, 55 (пен), Мичин, 75

Удаление: Скорко, 85, Цара, 90+5 (оба – Александрия)

Видеообзор матча: (ожидается)

ГОЛ, 0:1! Будковский, 55 мин (пен)

ГОЛ, 0:2! Мичин, 75 мин

ГОЛ, 1:2! Цара, 77 мин

События матча

90’ +5
Кампос (Александрия) получает красную карточку.
85’
Даниил Скорко (Александрия) получает красную карточку.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия), асcист Дмитрий Кремчанин.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Мичин (Заря), асcист Филипп Будковский.
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Филипп Будковский (Заря).
